Zürich - Klingelnberg hat im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2024/25 (per Ende September) zwar mehr umgesetzt, aber weniger verdient. Am Ausblick hält der Maschinenbauer derweil fest. Der Umsatz stieg im ersten, üblicherweise schwächeren Halbjahr um 21,5 Prozent auf 126,9 Millionen Euro, wie Klingelnberg am Donnerstag mitteilte. Damit habe man einen Teil des sehr hohen Auftragsbestandes abgearbeitet und so auch die Lieferfristen reduziert. Der ...

