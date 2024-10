Die Fresnillo-Aktie verzeichnet weiterhin eine beeindruckende Performance an der Börse. In den letzten vier Wochen konnte das Papier des mexikanischen Edelmetallproduzenten um beachtliche 24,23% zulegen. Dieser positive Trend spiegelt sich auch in der Jahresperformance wider, die mit einem Plus von 48,38% aufwartet. Aktuell notiert die Aktie bei 9,14 EUR, was 43,50% über dem 52-Wochen-Tief liegt. Trotz dieser starken Entwicklung bleibt der Kurs noch knapp 4% unter dem Jahreshoch.

Finanzkennzahlen im Fokus

Die Marktkapitalisierung von Fresnillo beläuft sich derzeit auf 6,7 Milliarden Euro. Für das laufende Geschäftsjahr 2024 wird eine Dividende von 0,137 EUR je Aktie erwartet, was einer Dividendenrendite von 1,89% entspricht. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) für 2024 wird mit 32,51 prognostiziert, während das aktuelle KGV bei 28,79 liegt.

