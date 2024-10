Die Calima Energy Aktie verzeichnete kürzlich einen bemerkenswerten Aufschwung. Am 28. September stieg der Kurs um 25% auf 0,0125 USD, was einer eindrucksvollen monatlichen Steigerung von 1.150% entspricht. Trotz dieser positiven Entwicklung liegt die Aktie immer noch 13,79% unter ihrem Vorjahreswert. Bemerkenswert ist, dass sie sich derzeit 93,60% über ihrem 52-Wochen-Tief befindet, was auf eine potenzielle Erholung hindeutet.

Attraktive Dividendenaussichten

Für das Geschäftsjahr 2024 plant Calima Energy eine Dividende von 0,2524 USD je Aktie auszuschütten. Dies entspricht einer außergewöhnlich hohen Dividendenrendite von 4.206,67%, die für Anleger besonders interessant sein könnte. Trotz eines negativen KGV von -0,17 zeigt das niedrige Kurs-Cashflow-Verhältnis von 0,19 eine möglicherweise günstige Bewertung an.

