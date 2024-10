Die TDK-Aktie zeigt sich in den letzten Wochen etwas volatil. Trotz einer beeindruckenden Jahresperformance von +61,59% verzeichnete der Titel im vergangenen Monat einen Rückgang von 3,57%. Am 26. Oktober schloss die Aktie bei 11,15 EUR, was einem Abstand von 18,15% zum 52-Wochen-Hoch entspricht. Dennoch liegt der Kurs weiterhin 55,34% über dem Jahrestief, was die grundsätzlich positive Entwicklung unterstreicht.

Fundamentaldaten im Fokus

Die fundamentalen Kennzahlen der TDK-Aktie präsentieren sich gemischt. Mit einem prognostizierten KGV von 22,78 für 2024 erscheint die Bewertung im Branchenvergleich moderat. Die erwartete Dividendenrendite von 1,85% könnte für einkommensorientierte Anleger interessant sein. Besonders bemerkenswert ist das niedrige Kurs-Cashflow-Verhältnis von 0,05, was auf eine potenziell günstige Bewertung hindeutet.

[...]

