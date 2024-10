Der Stuttgarter Autobauer Mercedes-Benz hat im dritten Quartal 2024 einen überraschenden Gewinneinbruch erlitten. Die Aktie reagierte prompt mit einem Kursrückgang, da die Markterwartungen deutlich verfehlt wurden. Selbst Analysten zeigten sich von dem Ausmaß des Rückgangs überrascht. Die genauen Zahlen wurden noch nicht veröffentlicht, aber es wird erwartet, dass sie in den kommenden Tagen folgen werden.

Auswirkungen auf den Aktienkurs

Der Kurs der Mercedes-Benz Aktie stand infolge dieser Nachrichten unter erheblichem Druck. Trotz des jüngsten Rückgangs notiert die Aktie derzeit bei 57,43 EUR, was immer noch 5,89% über dem 52-Wochen-Tief liegt. Die Dividendenrendite für das Geschäftsjahr 2024 wird mit 7,73% angegeben, was für Anleger in dieser turbulenten Phase ein gewisser Trost sein könnte.

