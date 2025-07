Mercedes-Benz muss weltweit rund 223.000 Fahrzeuge wegen gefährlicher Airbag-Module zurückrufen - besonders kritisch: das betrifft das Nutzfahrzeugsegment. Parallel dazu wird die Produktion der Elektromodelle EQE und EQS in den USA gestoppt, vermutlich wegen schwacher Nachfrage. Die Aktie reagiert nervös, und mit den anstehenden Quartalszahlen am 30. Juli könnte sich entscheiden, wie ernst die Lage wirklich ist.Rückruf trifft sensible Sparte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...