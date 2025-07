© Foto: Heiko Rebsch - dpa

Trotz der rückläufigen Gesamtnachfrage in Europa konnten chinesische Hersteller ihren Marktanteil ausbauen und sich erstmals auf Augenhöhe mit Traditionsmarken wie Mercedes-Benz etablieren.Die Zahl der Pkw-Neuzulassungen ist im Juni um 4,4 Prozent gegenüber dem Vorjahr gesunken und lag laut Daten des Marktforschers Jato Dynamics bei 1,25 Millionen Fahrzeugen. In der ersten Hälfte des Jahres 2025 stieg der Marktanteil chinesischer Marken auf 5,1 Prozent - beinahe doppelt so viel wie im Vorjahreszeitraum und nur noch knapp hinter Mercedes-Benz mit 5,2 Prozent. Unangefochten an der Spitze ist der Volkswagen-Konzern. Dieser hält mit einem Marktanteil von 26,3 Prozent einen deutlichen Vorsprung …