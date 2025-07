SHENZHEN, China (IT-Times) - Die BYD Company expandiert im Bereich New Energy Vehicle (NEV) und testet ein neues Sports Utility Vehicles (SUV) auf den Straßen. Auf Chinas Straßen wurde ein großer SUV in Tarnkleidung der BYD Company Ltd. (ISIN: CNE100000296) gesichtet. Die Markteinführung in China ist...

Den vollständigen Artikel lesen ...