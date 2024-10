DJ PTA-News: Small- & MicroCap Investment: Wege, in den Megatrend Wasser zu investieren

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Frankfurt (pta/27.10.2024/10:00) - Der World Water Development Report der Vereinten Nationen (UN WWDR) lenkt seit Jahren die Aufmerksamkeit auf die komplexen und miteinander verbundenen Beziehungen zwischen Wasser, Wohlstand und Frieden.

Warum Wasser als Megatrend fungiert

Nachfolgend einige besonders interessante Fakten dieser Studie zum Thema Wasser:

2,2 Milliarden Menschen hatten 2022 keinen sicheren Zugang zu sauberem Trinkwasser 80 Prozent der globalen Jobs sind von Wasser abhängig 72 Prozent der Süßwasserentnahmen werden in der Landwirtschaft verbraucht Überflutungen haben von 2002 bis 2021 Schäden von 832 Mrd. USD verursacht 1,4 Mrd. Menschen waren von 2002 bis 2021 von Dürren betroffen

Neben den Vermögensverwaltern BlackRock und Pictet Asset Management sowie dem Anbieter von Investmentanalysen Morningstar haben in der Vergangenheit auch viele andere Finanzexperten Wasserinvestments als "Megatrend" bezeichnet und dadurch deren globale Bedeutung hervorgehoben. Grundsätzlich gibt es allerdings unterschiedliche Wege in diesen Sektor zu investieren.

Diversifikation via ETF oder Fonds

Auf lange Sicht ist davon auszugehen, dass aufgrund des fortschreitenden Klimawandels und der wachsenden Weltbevölkerung, der Bedarf an Wasserversorgung bzw. Wassertechnologie eher an Bedeutung gewinnen als verlieren wird. Investoren, die auf der Suche nach einem möglichst breit diversifizierten Wasserinvestment sind, bieten sich auf der einen Seite kostengünstige passiv gemanagte Index-ETFs an. Auf der anderen Seite gibt es aber auch aktiv gemanagte Investmentfonds zum Thema Wasser, deren Gebühren in der Regel jedoch deutlich höher ausfallen.

Unter den Wasser-ETFs weisen zwei Papiere eine Historie von mehr als 17 Jahre sowie ein Fondsvolumen von mehr als einer Mrd. Euro aus - der iShares Global Water UCITS ETF (ISIN: IE00B1TXK627) und der Amundi MSCI Water ESG Screened UCITS ETF (ISIN: FR0010527275). Beide börsennotierten Wertpapiere überzeugen durch ihre starke Performance von über 200 Prozent während der vergangenen zehn Jahre.

Das Angebot an aktiv gemanagten Aktienfonds fällt um einiges üppiger als im ETF-Sektor aus. Über eine Historie von 23 bzw. 16 Jahre verfügen der Robeco Sustainable Water Fund (ISIN: LU2146190835) und der BNP Paribas Aqua Fund (ISIN: LU1165135440). Beide repräsentieren ebenfalls einen Marktwert von mindestens einer Mrd. Euro.

Small Caps bleiben meist unberücksichtigt

Die oben erwähnten Wertpapiere konzentrieren sich stets auf Aktien, die bestimmte Mindestkriterien hinsichtlich Marktkapitalisierung und Handelsliquidität erfüllen. Dies hat dazu geführt, dass in den beiden oben beschriebenen ETFs lediglich 63 bzw. 38 internationale Wasserwerte enthalten sind. Small Caps und Micro Caps mit interessanten Investmentstorys bleiben daher regelbedingt unberücksichtigt.

Dies trifft u.a. auf die australische De.mem (ISIN: AU000000DEM4) zu. Das Unternehmen bietet sowohl Privatkunden als auch Industrieunternehmen dezentrale Filteranlagen zur Wasserreinigung. Die angebotenen Anwendungen ermöglichen verschiedene Arten der Abwasserbehandlung, Entsalzungsprozesse sowie das Recycling von Wasser. Selbst bei der Trinkwasserversorgung liefert die Firma Lösungen, die auf Wunsch höchste Qualitätsstandards bzw. die Vorschriften von Regierungen oder der WHO erfüllen können.

----------

Möchten Sie auf dem Laufenden gehalten werden über interessante Nebenwerte-Aktien oder De.mem? Dann lassen Sie sich in unseren kostenlosen Verteiler eintragen mit dem Stichwort: "Nebenwerte" oder "De.mem". Einfach per E-Mail an Eva Reuter: e.reuter@dr-reuter.eu

De.mem ISIN: AU000000DEM4 http://www.demembranes.com/ Land: Australien

Links: https://www.unesco.org/reports/wwdr/en/2024 https://demembranes.com/what-we-offers/potable-water-supply/

Disclaimer/Risikohinweis Interessenkonflikte: Mit De.mem existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von De.mem. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Aktien von De.mem können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations - unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.

Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken können Sie der IR-Webseite von De.mem entnehmen: https://demembranes.com/investors/

Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.

Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Es werden nur Quellen verwendet, die die Autoren für seriös halten. Dennoch kann für die verwendeten Informationen keine Haftung übernommen werden. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.

Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten?bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung De.mem vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.

Zukunftsgerichtete Aussagen Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über das Unternehmen. Wo immer möglich, wurden Wörter wie "können", "werden", "sollten", "könnten", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen" oder "potenziell" oder die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen des Autors wider und basieren auf Informationen, die dem Autor zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts vorlagen.

Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erörtert oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und der Leser sollte sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die der Autor für vernünftig hält, kann den Lesern nicht versichert werden, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Dr. Reuter Investor Relations ist nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Verantwortlich & Kontakt für Rückfragen Small- & MicroCap Investment via Dr. Reuter Investor Relations Dr. Eva Reuter Friedrich Ebert Anlage 35-37 60327 Frankfurt +49 (0) 69 1532 5857 www.dr-reuter.eu www.small-microcap.de ( http://www.small-microcap.de/ )

Für Fragen bitte Nachricht an ereuter@dr-reuter.eu

(Ende)

Aussender: Small- & MicroCap Investment Adresse: Friedrich-Ebert-Anlage 35, 60327 Frankfurt Land: Deutschland Ansprechpartner: Eva-Maria Reuter Tel.: +49 251 9801560 E-Mail: e.reuter@dr-reuter.eu Website: www.dr-reuter.eu

ISIN(s): - (Sonstige) Börsen: -

© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

October 27, 2024 05:00 ET (09:00 GMT)