Aktien im Fokus: Stimmungsumschwung bei Nvidia, Analysten zurückhaltend bei FMC, De.mem erwartet Boom bei Wasseraufbereitung

Anzeige / Werbung

Bernstein Research bleibt bei seiner positiven Einschätzung für die Nvidia-Aktie und hebt das Kursziel auf 185 US-Dollar an. Bei Fresenius Medical Care (FMC) sieht die Investmentbank Jefferies trotz positiver Nachrichten kein Kurspotenzial. In Australien boomt der Bergbau. Entsprechend großes Potenzial sieht De.mem für seine industriellen Wasseraufbereitungssysteme.

Nvidia: Analysten sehen langfristiges Wachstumspotenzial

Bernstein Research hat seine positive Einschätzung für Nvidia bestätigt und die Aktie (ISIN: US67066G1040) erneut mit "Outperform" bewertet. Das Kursziel wurde auf 185 US-Dollar festgesetzt. Die Analysten begründen ihre Haltung insbesondere mit den anhaltend günstigen Wachstumsaussichten im Bereich der Künstlichen Intelligenz. In den vergangenen Wochen haben sich die Bedenken der Investoren hinsichtlich einer möglichen Abschwächung der KI-Nachfrage merklich reduziert, was der Aktie zusätzlichen Rückenwind verlieh. Im Branchenvergleich sieht Bernstein Research Nvidia weiterhin in einer führenden Position. Die Experten betonen, dass das Unternehmen aus Bewertungsgründen gegenüber anderen Halbleiterwerten bevorzugt wird. Insbesondere die Fähigkeit von Nvidia, Innovationen im KI-Segment voranzutreiben und sich damit langfristig Wachstumspotenziale zu sichern, wird als entscheidender Vorteil gewertet.

FMC: Analysten zurückhaltend trotz positiver Nachrichten

Im Rahmen einer strategischen Neuausrichtung hat Fresenius Medical Care (ISIN: DE0005785802) seine mittelfristigen Ziele bis zum Jahr 2030 vorgestellt und damit neue Impulse für die weitere Unternehmensentwicklung gesetzt. Besonders im Fokus steht eine angestrebte bereinigte operative Ergebnismarge von rund 15 Prozent. Zudem hat FMC ein umfangreiches Aktienrückkaufprogramm angekündigt: Bis 2027 sollen eigene Aktien im Wert von zunächst einer Milliarde Euro zurückgekauft werden. Diese Maßnahme unterstreicht das Vertrauen des Managements in die eigene Geschäftsentwicklung und gilt als positives Signal an die Aktionäre. Ergänzend dazu plant der Dialyse-Spezialist, künftig 30 bis 40 Prozent des erzielten Gewinns als Dividende auszuschütten. Trotz der ambitionierten Ziele und der angekündigten Kapitalmaßnahmen bleibt die Einschätzung der Investmentbank Jefferies zurückhaltend. Die Analysten bestätigten ihre Bewertung für die FMC-Aktie mit "Underperform" und einem Kursziel von 40 Euro.

De.mem: Führend bei der industriellen Wasseraufbereitung

Australien ist weltweit führend bei der Förderung von Rohstoffen wie Eisenerz, Kohle, Gold, Bauxit und Lithium. Entsprechend bedeutend ist die Bergbauindustrie für die Wirtschaft des fünften Kontinents. Nach Angaben der Marktforschungsgesellschaft Claight belief sich das Marktvolumen des australischen Bergbausektors im Jahr 2024 auf 787 Milliarden Australische Dollar (AUD). Bis 2034 wird ein Anstieg auf über 1.300 Milliarden AUD erwartet. Allerdings verursacht der Bergbau eine große Menge umweltschädlicher Abwässer. "Typische Bergbauabwässer enthalten neben anderen Verunreinigungen auch Ölnebenprodukte, eine hohe Trübung und Schwebstoffe", erklärt Andreas Kroell, CEO von De.mem. Das Unternehmen ist ein börsennotierter australischer Anbieter von dezentralen Wasseraufbereitungsanlagen (ISIN: AU000000DEM4). Kroell weist darauf hin, dass die Bergbaubetreiber strengen, von den australischen Aufsichtsbehörden auferlegten Einleitungsgrenzwerten unterliegen. Dies führt zu einem hohen Bedarf an innovativen und effizienten Behandlungslösungen. De.mem ist seiner Meinung nach gut positioniert, um von der wachsenden Nachfrage zu profitieren. "Zu unseren Kunden zählen viele der weltweit führenden Bergbaukonzerne sowie Zulieferer und Outsourcing-Anbieter", sagt Kroell. De.mem ist in den vergangenen Jahren stark gewachsen und auch der Start ins laufende Jahr verlief positiv. So legten die Einnahmen im ersten Quartal 2025 um 20 Prozent auf den Rekordwert von 7,9 Millionen AUD zu. Es ist bereits das 24. Quartal in Folge, in dem die Einnahmen gegenüber dem Vorjahresquartal gestiegen sind. CEO Andreas Kroell ist überzeugt, dass De.mem seinen Wachstumskurs auch in diesem Jahr fortsetzen wird. Er verweist auf das starke erste Quartal und das große Potenzial, das der Markt der Wasser- und Abwasseraufbereitung für Anbieter technologisch hochwertiger Lösungen bietet.

----

Möchten Sie auf dem Laufenden gehalten werden über interessante Nebenwerte-Aktien oder De.mem? Dann lassen Sie sich in unseren kostenlosen Verteiler eintragen mit dem Stichwort: "Nebenwerte" oder "De.mem". Einfach per E-Mail an Eva Reuter: e.reuter@dr-reuter.eu

De.mem

ISIN: AU000000DEM4

http://www.demembranes.com

Land: Australien

Disclaimer/Risikohinweis

Interessenkonflikte: Mit De.mem existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von De.mem. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Aktien von De.mem können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations - unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.

Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken können Sie der IR-Webseite von De.mem entnehmen: https://demembranes.com/investors/

Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.

Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Es werden nur Quellen verwendet, die die Autoren für seriös halten. Dennoch kann für die verwendeten Informationen keine Haftung übernommen werden. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.

Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung De.mem vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über das Unternehmen. Wo immer möglich, wurden Wörter wie "können", "werden", "sollten", "könnten", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen" oder "potenziell" oder die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen des Autors wider und basieren auf Informationen, die dem Autor zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts vorlagen.

Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erörtert oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und der Leser sollte sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die der Autor für vernünftig hält, kann den Lesern nicht versichert werden, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Dr. Reuter Investor Relations ist nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Verantwortlich & Kontakt für Rückfragen

Dr. Reuter Investor Relations

Dr. Eva Reuter

Friedrich Ebert Anlage 35-37

60327 Frankfurt

+49 (0) 69 1532 5857

www.dr-reuter.eu

www.small-microcap.de

Für Fragen bitte Nachricht an ereuter@dr-reuter.eu

The post Aktien im Fokus: Stimmungsumschwung bei Nvidia, Analysten zurückhaltend bei FMC, De.mem erwartet Boom bei Wasseraufbereitung appeared first on Small- and MicroCap Equity.

Enthaltene Werte: DE0005785802,US67066G1040,AU000000DEM4