De.mem: Meerwasserentsalzung für entlegene Küstenregionen

Anzeige / Werbung

Auf der dritten UN-Ozeankonferenz in Nizza (9. bis 13. Juni 2025) stand der Schutz der Weltmeere ganz klar im Vordergrund. Die Regulierung von Tiefseebergbau, die Reduzierung von Plastikmüll, nachhaltige Fischerei, marine Biodiversität und der Abschluss rechtlicher Rahmenwerke wie das Hochseeabkommen standen dabei im Vordergrund.

Globaler Wasserbedarf wird weiter steigen

Bei der nachhaltige Nutzung mariner Ressourcen kam ein Themenkomplex allerdings eindeutig zu kurz: die Meerwasserentsalzung. Sie ist mehr ist als eine technische Nischenlösung und könnte sich in Zukunft zu einer strategisch bedeutsamen Antwort auf den weltweit steigenden Wasserbedarf entwickeln.

In Zeiten zunehmender Dürren und sinkender Grundwasserspiegel, wie sie vor allem in den Küstenregionen Nordafrikas, Australiens oder des Nahen Ostens häufig auftreten, ermöglicht nämlich die Meerwasserentsalzung eine zuverlässige Versorgung mit sauberem Wasser - unabhängig von Regenfällen oder klimatischen Schwankungen. Da künftig mit einem stetigen Wachstum der Bevölkerung und Industrie zu rechnen ist, dürfte dies den Wasserbedarf weiter erhöhen. Moderne Entsalzungsanlagen leisten hier einen wichtigen Beitrag zur Versorgungssicherheit. Besonders bemerkenswert ist, dass sie inzwischen oft mit erneuerbaren Energien wie Solarthermie oder Photovoltaik kombiniert werden können - wodurch sich die CO2-Bilanz erheblich verbessert.

Technologisch setzen sich vor allem zweistufige Verfahren durch: In der Vorbehandlung kommt Ultrafiltration (UF) zum Einsatz, die Mikroorganismen und Schwebstoffe entfernt und so die empfindlichen Membranen der nachgelagerten Umkehrosmose schützt. Letztere - das eigentliche Herzstück moderner Entsalzungsanlagen - trennt unter hohem Druck das Salz vom Wasser. Das Resultat ist Trinkwasser in hoher Qualität, das selbst strenge, gesetzliche Vorgaben erfüllen kann.

De.mem ermöglicht dezentrale Wasserentsalzung

Ein Unternehmen, das auf diesem Zukunftsmarkt besonders aktiv ist, ist die australische Firma De.mem. Sie bietet dezentrale Lösungen zur Meerwasserentsalzung, die nicht auf die Trinkwasserversorgung von in Wüstenregionen gelegenen Millionenstädte, sondern auf kleinere Lösungen in wasserarmen, entlegenen Küstenregionen abzielen.

So hat das Unternehmen zum Beispiel in Südaustralien eine nachhaltige Gewächshausanlage realisiert, die sich dank Meerwasserentsalzung und Sonnenenergie autark und klimafreundlich mit hochreinem Bewässerungswasser versorgen kann. Dieses Projekt hat aufgezeigt, dass Entsalzung heutzutage auch fernab von Stromnetzen realisierbar ist und dadurch die Klimabilanz der Agrarbetriebe verbessern helfen kann.

Außerdem realisierte De.mem bereits 2019 am Great Barrier Reef eine meerwasserbasierte Entsalzungsanlage für ein entlegenes Touristenresort. Als besondere Herausforderungen galten hier die abgelegene Lage, hohe Umweltstandards zum Schutz des UNESCO-Weltnaturerbes sowie der Einsatz von energieeffizienten Membrantechnologien zur Gewinnung von hochwertigem Trinkwasser.

Mit Blick auf die kommenden Jahre wird deutlich: Der Markt für Meerwasserentsalzung wächst dynamisch. Die Technologie wird nicht nur technisch ausgereifter, sondern auch kostengünstiger, dezentraler und umweltverträglicher. Gerade kleinere, modulare Anlagen - wie sie De.mem entwickelt - lassen sich flexibel in entlegene oder schnell wachsende Regionen integrieren. Die Verbindung mit Solarstrom macht sie zudem unabhängig von fossilen Energien und steigenden Energiepreisen. Meerwasserentsalzung kann daher ein zentrales Element nachhaltiger Wasserstrategien werden. Die Technologie bietet dadurch langfristige Perspektiven für Regionen, in denen Wasser bisher Mangelware war bzw. Wasserengpässe prognostiziert werden. Die Beispiele von De.mem machen deutlich, dass praktikable, zukunftsfähige Lösungen bereits Realität sind - und das Potenzial noch längst nicht ausgeschöpft ist.

----

Möchten Sie auf dem Laufenden gehalten werden über interessante Nebenwerte-Aktien oder De.mem? Dann lassen Sie sich in unseren kostenlosen Verteiler eintragen mit dem Stichwort: "Nebenwerte" oder "De.mem". Einfach per E-Mail an Eva Reuter: e.reuter@dr-reuter.eu

De.mem

ISIN: AU000000DEM4

http://www.demembranes.com

Land: Australien

Quellen:

https://demembranes.com

https://www.aumanufacturing.com.au/de-mem-wins-seawater-desalination-contract

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0958211819301089#:~:text=The%20plant%20is%20based%20on%20a%20sea%2Dwater,removal%20of%20salt%2C%20and%20ultrafiltration%20membranes%20for

Disclaimer/Risikohinweis

Interessenkonflikte: Mit De.mem existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von De.mem. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Aktien von De.mem können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations - unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.

Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken können Sie der IR-Webseite von De.mem entnehmen: https://demembranes.com/investors/

Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.

Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Es werden nur Quellen verwendet, die die Autoren für seriös halten. Dennoch kann für die verwendeten Informationen keine Haftung übernommen werden. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.

Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung De.mem vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über das Unternehmen. Wo immer möglich, wurden Wörter wie "können", "werden", "sollten", "könnten", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen" oder "potenziell" oder die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen des Autors wider und basieren auf Informationen, die dem Autor zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts vorlagen.

Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erörtert oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und der Leser sollte sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die der Autor für vernünftig hält, kann den Lesern nicht versichert werden, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Dr. Reuter Investor Relations ist nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Verantwortlich & Kontakt für Rückfragen

Dr. Reuter Investor Relations

Dr. Eva Reuter

Friedrich Ebert Anlage 35-37

60327 Frankfurt

+49 (0) 69 1532 5857

www.dr-reuter.eu

www.small-microcap.de

Für Fragen bitte Nachricht an ereuter@dr-reuter.eu

The post De.mem: Meerwasserentsalzung für entlegene Küstenregionen appeared first on Small- and MicroCap Equity.

Enthaltene Werte: AU000000DEM4