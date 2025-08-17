DJ PTA-News: Aktien Global News: De.mem: Im Bereich Wassertechnologie wird Service immer wichtiger

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Aktien Global News: De.mem: Im Bereich Wassertechnologie wird Service immer wichtiger

Frankfurt (pta000/17.08.2025/07:45 UTC+2)

Diverse Studien zum Markt für Wasser- und Abwasserreinigung attestieren regelmäßig ein nachhaltiges und relativ starkes Wachstum. Und daran dürfte sich auch angesichts von Klimawandel und Bevölkerungswachstum künftig wenig ändern.

Wassertechnologie verzeichnet nachhaltiges Wachstum

In einer Studie des kanadischen Marktforschungs- und Beratungsunternehmen Precedence Research zum US-Markt für Wasser- und Abwasseraufbereitung wird bis 2034 ein starkes Wachstum prognostiziert - von 68,5 Mrd. Dollar (2025) auf rund 123,8 Mrd. Dollar. Besonders dynamisch entwickelt sich der Bereich der Membranfiltration, der 2024 mit über 34 Prozent den größten Marktanteil im Ausrüstungssegment repräsentiert hat.

Membrantechnologien wie Umkehrosmose, Ultrafiltration und Nanofiltration gewinnen zunehmend an Bedeutung, da sie eine hocheffiziente Entfernung von Verunreinigungen bei gleichzeitig kompaktem Anlagenbau ermöglichen. Zu beobachten ist dieser Trend in vielen Industriebranchen wie der Rohstoffförderung, Pharmazie, Energie und Lebensmittelverarbeitung. Gleichzeitig gewinnt das Geschäft mit dem Betrieb und der Wartung von Abwasseraufbereitungsanlagen rasant an Bedeutung. Die wachsende Komplexität der Technologien, zunehmende Regulierungen und der Bedarf an unterbrechungsfreien Prozessen führen dazu, dass Betreiber vermehrt auf spezialisierte Dienstleister setzen.

Noch mehr Wachstum in der Region Asien/Pazifik

Eine von Cognitive Market Research veröffentlichte Studie prognostiziert übrigens für den globalen Markt der Wasser- und Abwasseraufbereitung ein ähnlich starkes Wachstum. Von 371,8 Mrd. Dollar (2025) soll bis 2033 ein Anstieg auf 656,5 Mrd. Dollar erfolgen, was einer jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von etwa 7,4 Prozent entspräche.

In der Region Asien-Pazifik wird ein besonders kräftiger Zuwachs erwartet: Dort soll der Markt nämlich von 89,0 Mrd. Dollar (2025) auf 167,1 Mrd. Dollar (2033) wachsen - mit einem CAGR von 8,20 Prozent. Das australische Unternehmen De.mem (ISIN: AU000000DEM4) das sich auf Wasser- und Abwasserlösungen inklusive Rückgewinnungstechnologien spezialisiert hat, ist in dieser Region besonders gut positioniert.

Laut CEO Andreas Kroell machen bei De.mem die Segmente "Services" und "Spezialchemikalien" die Mehrheit des Umsatzes aus. Er sagt: "Beide Segmente sind stark miteinander verbunden, da im Rahmen der Wartung von Anlagen i.d.R. auch Chemikalien wie z.B. Entkalkungsmittel nachgefüllt werden. Deshalb stellt der Bereich "Services" in der Tat ein wesentliches Wachstumssegment für das Unternehmen dar."

Die meisten der von De.mem realisierten Anlagen sind i.d.R. stark automatisiert, d.h. sie können aus der Ferne überwacht, gesteuert und gewartet werden. Ein Beispiel für einen solchen Service-Vertrag, bei dem die Anlage dem Kunden gehört, wären die Wasseraufbereitungsanlagen von Rio Tinto in der Bauxitmine Amrun im Norden von Queensland (Australien). Der 2022 geschlossene dreijährige Servicevertrag mit einem Volumen von rund 1,7 Millionen AUD stellte übrigens die Verlängerung einer bereits bestehenden Zusammenarbeit dar, die zuvor auf kurzfristigen, rotierenden Bestellungen basierte. De.mem ist dort seit 2016 für den Betrieb der Anlagen verantwortlich.

----------

Möchten Sie auf dem Laufenden gehalten werden über interessante Nebenwerte-Aktien oder De.mem? Dann lassen Sie sich in unseren kostenlosen Verteiler eintragen mit dem Stichwort: "Nebenwerte" oder "De.mem". Einfach per E-Mail an Eva Reuter: e.reuter@dr-reuter.eu

De.mem ISIN: AU000000DEM4 http://www.demembranes.com Land: Australien

Quellen: https://www.cognitivemarketresearch.com/water-and-wastewater-treatment-market-report campaign_source=google_ads&campaign_name=CMR_EU_DSA01&gad_source=1&gad_campaignid=22119250923&gclid= CjwKCAjwv5zEBhBwEiwAOg2YKFzIyQLe_GJzYQaAW7jYBKPX9vnnFVgocecumtzn7k_KC4gFjD19ihoC9ssQAvD_BwE https://www.meticulousresearch.com/pressrelease/44/water-and-wastewater-treatment-market https://www.filtsep.com/content/news/demem-signs-a-17mn-service-contract-with-rio-tinto/

Disclaimer/Risikohinweis Interessenkonflikte: Mit De.mem existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von De.mem. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Aktien von De.mem können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations - unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.

Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken können Sie der IR-Webseite von De.mem entnehmen: https://demembranes.com/investors/

Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.

Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Es werden nur Quellen verwendet, die die Autoren für seriös halten. Dennoch kann für die verwendeten Informationen keine Haftung übernommen werden. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.

Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung De.mem vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.

Zukunftsgerichtete Aussagen Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über das Unternehmen. Wo immer möglich, wurden Wörter wie "können", "werden", "sollten", "könnten", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen" oder "potenziell" oder die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen des Autors wider und basieren auf Informationen, die dem Autor zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts vorlagen.

Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erörtert oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und der Leser sollte sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die der Autor für vernünftig hält, kann den Lesern nicht versichert werden, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Dr. Reuter Investor Relations ist nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Verantwortlich & Kontakt für Rückfragen

Dr. Reuter Investor Relations Dr. Eva Reuter Friedrich Ebert Anlage 35-37 60327 Frankfurt +49 (0) 69 1532 5857 www.dr-reuter.eu www.small-microcap.de

Für Fragen bitte Nachricht an ereuter@dr-reuter.eu

(Ende)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aussender: Aktien Global News Friedrich-Ebert-Anlage 35 60327 Frankfurt Deutschland Ansprechpartner: Eva-Maria Reuter Tel.: +49 69 1532 5857 E-Mail: e.reuter@dr-reuter.eu Website: www.dr-reuter.eu ISIN(s): - (Sonstige) Börse(n): -

[ source: https://www.pressetext.com/news/1755409500119 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

August 17, 2025 01:45 ET (05:45 GMT)