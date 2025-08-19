De.mem setzt auf Services und trifft damit den Nerv eines Milliardenmarktes

Anzeige / Werbung

Der Markt für Wasser- und Abwasseraufbereitung läuft sich warm. Mit dem Rückenwind von Klimawandel, Regulierungsdruck und Industriewachstum zeigt die Branche konstant nach oben. Und mittendrin: De.mem (ISIN: AU000000DEM4) aus Australien. Das auf Membran- und Rückgewinnungstechnologien spezialisierte Unternehmen hat sich strategisch klug positioniert - besonders im wachstumsstarken Servicegeschäft.

Membranfiltration im Vormarsch - Services gewinnen an Gewicht

Eine Analyse von Precedence Research zum US-Markt zeigt: Das Volumen für Wasser- und Abwasseraufbereitung soll von 68,5 Mrd. Dollar (2025) auf 123,8 Mrd. Dollar bis 2034 steigen. Besonders gefragt: Membranfiltration. 2024 machte dieser Bereich bereits über ein Drittel des Ausrüstungsmarkts aus - Tendenz steigend. Technologien wie Umkehrosmose oder Nanofiltration punkten mit hoher Effizienz und kompakter Bauweise. In Branchen wie Rohstoffförderung, Pharma oder Lebensmittelindustrie gehören sie längst zum Standard.

Doch das eigentliche Momentum liegt inzwischen woanders: im Betrieb und der Wartung solcher Systeme. Komplexe Technik, engmaschige Regulierung und der Wunsch nach maximaler Ausfallsicherheit machen spezialisierte Dienstleister unverzichtbar - ein Spielfeld, auf dem De.mem seine Stärken konsequent ausbaut.

Asien/Pazifik-Region mit dynamischem Wachstum

Auch global zeigt sich der Trend. Laut Cognitive Market Research soll der weltweite Markt von 371,8 Mrd. Dollar (2025) auf 656,5 Mrd. Dollar (2033) anwachsen. Besonders dynamisch entwickelt sich die Region Asien/Pazifik, in der ein CAGR von 8,2 Prozent erwartet wird - von 89,0 auf 167,1 Mrd. Dollar. Genau hier liegt ein strategischer Vorteil von De.mem (ISIN: AU000000DEM4): Das Unternehmen ist in der Region bereits gut verankert und will mit diesem Wachstum mitwachsen.

Laut CEO Andreas Kroell machen bei De.mem die Segmente "Services" und "Spezialchemikalien" die Mehrheit des Umsatzes aus. "Beide Segmente sind stark miteinander verbunden, da im Rahmen der Wartung von Anlagen i.d.R. auch Chemikalien wie z.B. Entkalkungsmittel nachgefüllt werden. Deshalb stellt der Bereich 'Services' in der Tat ein wesentliches Wachstumssegment für das Unternehmen dar," so Kröll.

Wiederkehrende Erlöse durch smarte Verträge

De.mem setzt auf langfristige Partnerschaften - ein Beispiel: der Servicevertrag mit Rio Tinto in der Bauxitmine Amrun in Queensland. Bereits seit 2016 betreibt De.mem dort die Wasseraufbereitungsanlagen. 2022 wurde aus losen Einzelaufträgen ein dreijähriger Servicevertrag über rund 1,7 Mio. AUD - ein deutliches Signal für Stabilität und Skalierbarkeit.

Die meisten De.mem-Anlagen sind hochautomatisiert, lassen sich aus der Ferne überwachen und warten. Das ist effizient - und schafft die Grundlage für stabile, wiederkehrende Umsätze. Ein Modell, das in einem wachsenden Markt auf viel Nachfrage treffen dürfte.

