PTA-News: Aktien Global News: Von Triebwerken bis Trinkwasser: Drei Aktien mit Bewegung - MTU Aero Engines, De.mem, BYD

DJ PTA-News: Aktien Global News: Von Triebwerken bis Trinkwasser: Drei Aktien mit Bewegung

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Aktien Global News: Von Triebwerken bis Trinkwasser: Drei Aktien mit Bewegung

Frankfurt (pta000/04.10.2025/06:47 UTC+2)

Werbung - Interessenkonflikte und Disclaimer beachten - Auftraggeber: De.mem Limited (WKN: A2DNYE)

MTU Aero Engines: Gut aufgestellt im Schubfeld der Branche

MTU Aero Engines (ISIN: DE000A0D9PT0) bleibt für die Analysten von Jefferies ein klarer Kauf. Das Kursziel sehen sie weiterhin bei 470 Euro. Rückenwind liefert die Branche selbst: Für die kommenden Monate rechnen die Experten mit einer starken Entwicklung bei Triebwerksherstellern - insbesondere in den Sommermonaten.

Im Vergleich zur Konkurrenz zeigt sich allerdings ein gemischtes Bild. Während MTU und Rolls-Royce solide Ergebnisse abliefern, konnte Safran deutlich stärker zulegen. Das französische Unternehmen habe laut Jefferies eine "überdurchschnittliche Wachstumsdynamik" gezeigt. Dennoch bleibe MTU gut positioniert, um von der Gesamtlage der Branche zu profitieren. Die strukturelle Nachfrage nach neuen und wartungsintensiven Triebwerken bleibt intakt - ein Umfeld, das MTU zugutekommt.

De.mem: Neue Größenordnung in Sicht

Beim australischen Wasseraufbereitungsspezialisten De.mem (ISIN: AU000000DEM4) verdichten sich die Hinweise auf ein starkes Jahr 2025. Das Unternehmen verweist in einer aktuellen Investorenpräsentation auf mehrere Faktoren, die das Wachstum beschleunigen dürften. Eine zentrale Rolle spielen dabei zwei Übernahmen aus dem Vorjahr: Border Pumpworks und Auswater Systems.

Durch diese Zukäufe will De.mem seine Marktposition festigen und zugleich operative Synergien heben. Zusätzlich soll der Vertrieb im asiatisch-pazifischen Raum ausgeweitet werden - dort wächst der Bedarf an dezentralen Wasserlösungen. CEO Andreas Kroell erklärt: "Mit diesem Ansatz haben wir bereits in den vergangenen Jahren unsere Bruttomarge beträchtlich steigern können." Der Sprung auf 43 Prozent im ersten Halbjahr - verglichen mit 18 Prozent im Jahr 2017 - unterstreicht die Entwicklung.

Finanziell setzt das Unternehmen auf einen kombinierten Ansatz: Positive Cashflows sollen durch gezielte Fremdfinanzierung ergänzt werden, um die Eigenkapitalrendite zu steigern. Kroell zeigt sich überzeugt: "Die strategischen Maßnahmen des Unternehmens versprechen nicht nur kurz- bis mittelfristige Erfolge, sondern auch eine nachhaltige Steigerung des Unternehmenswerts." De.mem ist seit 2014 aktiv, forschungsnah aufgestellt - etwa durch eine Kooperation mit der Nanyang Technological University - und betreibt neben dem Hauptsitz in Australien auch einen Standort in Deutschland.

BYD: Wachstumszahlen robust, Druck auf die Marge steigt

BYD (ISIN: CNE100000296) meldet für das erste Halbjahr 2025 einen Umsatzanstieg von 23 Prozent auf 371 Milliarden CNY. Das Wachstum bleibt stark - dennoch verfehlte das Unternehmen die Analystenschätzungen um neun Milliarden CNY. Gleichzeitig sank die Bruttomarge um 200 Basispunkte auf 18,01 Prozent. Belastet wurde das Ergebnis durch Preissenkungen und strengere Vorschriften im Umgang mit Zulieferern.

Im Wettbewerb um Marktanteile bleibt der Preisdruck hoch. Dennoch verteidigte BYD seine globale Spitzenposition mit 2,145 Millionen ausgelieferten Fahrzeugen, davon über eine Million rein elektrisch. Analysten sehen in den Preisnachlässen eine notwendige Maßnahme, um sich im dichten Feld der Anbieter zu behaupten.

Die DZ Bank bewertet die Zahlen zwar als unter den Erwartungen liegend, bleibt aber zuversichtlich. Ab 2026 rechnen die Analysten mit einer operativen Verbesserung - gestützt vor allem durch stärkere Verkäufe außerhalb Chinas. Der faire Wert der Aktie wurde von 160 auf 145 HKD angepasst, das Anlageurteil "Kaufen" bleibt bestehen.

----------

Möchten Sie auf dem Laufenden gehalten werden über interessante Nebenwerte-Aktien oder De.mem? Dann lassen Sie sich in unseren kostenlosen Verteiler eintragen mit dem Stichwort: "Nebenwerte" oder "De.mem". Einfach per E-Mail an Eva Reuter: e.reuter@dr-reuter.eu

De.mem

ISIN: AU000000DEM4

https://www.demembranes.com

Land: Australien

Quellen:

https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2025-09/ 66555057-pta-news-aktien-global-news-aktien-im-fokus-mtu-aero-engines-de-mem-byd-015.htm

Disclaimer/Risikohinweis

Interessenkonflikte: Mit De.mem existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von De.mem. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Aktien von De.mem können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations - unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.

Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken können Sie der IR-Webseite von De.mem entnehmen: https://demembranes.com/investors/

Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.

Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Es werden nur Quellen verwendet, die die Autoren für seriös halten. Dennoch kann für die verwendeten Informationen keine Haftung übernommen werden. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.

Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung De.mem vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über das Unternehmen. Wo immer möglich, wurden Wörter wie "können", "werden", "sollten", "könnten", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen" oder "potenziell" oder die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen des Autors wider und basieren auf Informationen, die dem Autor zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts vorlagen.

Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erörtert oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und der Leser sollte sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die der Autor für vernünftig hält, kann den Lesern nicht versichert werden, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Dr. Reuter Investor Relations ist nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Verantwortlich & Kontakt für Rückfragen

Dr. Reuter Investor Relations

Dr. Eva Reuter

Friedrich-Ebert-Anlage 35-37

60327 Frankfurt

+49 (0) 69 1532 5857

www.dr-reuter.eu

www.small-microcap.de

Für Fragen bitte Nachricht an ereuter@dr-reuter.eu

(Ende)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aussender: Aktien Global News Friedrich-Ebert-Anlage 35-37 60327 Frankfurt Deutschland Ansprechpartner: Eva-Maria Reuter Tel.: +49 (0) 69 1532 5857 E-Mail: e.reuter@dr-reuter.eu Website: www.dr-reuter.eu ISIN(s): - (Sonstige) Börse(n): -

[ source: https://www.pressetext.com/news/1759553220311 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

October 04, 2025 00:47 ET (04:47 GMT)