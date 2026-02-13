Die US-Inflationsdaten haben dem DAX am Freitag zwar moderate Gewinne beschert. Der deutsche Leitindex blieb jedoch weiter unter der psychologisch wichtigen Marke von 25.000 Punkten, an der er im Wochenverlauf mehrfach gescheitert war. Am Ende schloss der DAX 0,25 Prozent höher bei 24.914,88 Punkten. Auf Wochensicht ergibt sich damit ein Plus von 0,78 Prozent. Die Inflation in den USA hat sich zum Jahresauftakt stärker als erwartet abgeschwächt. Die Verbraucherpreise stiegen im Januar im Jahresvergleich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär