PTA-News: Aktien Global News: De.mem: Sauberes Wasser für Urlaubsparadiese mit Zukunftspotenzial

Aktien Global News: De.mem: Sauberes Wasser für Urlaubsparadiese mit Zukunftspotenzial

Frankfurt (pta000/12.10.2025/07:13 UTC+2)

Wasser wird zur globalen Herausforderung

In Zeiten zunehmender Hitzewellen und anhaltender Dürreperioden wird Trinkwasser selbst in touristischen Traumregionen zum knappen Gut. Gerade in Ländern wie Italien, Spanien, Griechenland, Australien oder Südostasien, wo die Trinkwasserversorgung bereits heute durch sinkende Grundwasserspiegel, verschmutzte Quellen und ausbleibende Regenfälle belastet ist, wird die Lage zunehmend kritisch. Der Tourismus, häufig ein zentraler Wirtschaftsfaktor, wird so zum Problem für Mensch und Umwelt.

Vor diesem Hintergrund rücken technische Lösungen zur Wasseraufbereitung verstärkt in den Fokus. Das australische Unternehmen De.mem setzt hier Maßstäbe: Mit einem Mix aus dezentralen Anlagen und moderner Membrantechnologie bietet das Unternehmen praxistaugliche Lösungen, gerade auch für abgelegene Regionen - unabhängig von zentralen Wassernetzen.

Pionierarbeit am Great Barrier Reef

Ein besonders eindrucksvolles Beispiel liefert De.mem im australischen Bundesstaat Queensland. Zwei abgelegene Inselresorts, erreichbar nur per Boot, verlassen sich dort auf die Technologie des Unternehmens. Der Standort ist sensibel - schließlich liegen die Hotels mitten im Schutzgebiet des Great Barrier Reefs, einem der strengsten Naturschutzgebiete der Welt.

Zur Trinkwassergewinnung kommt Meerwasserentsalzung zum Einsatz. Dabei wird Salzwasser durch spezielle Membranen geleitet und so in sauberes Trinkwasser umgewandelt. Das Verfahren ist technisch anspruchsvoll, denn ökologische Auflagen sind hier besonders streng. Chemikalien sind tabu, Rückleitungen in das Meer streng reglementiert. De.mem hat seine Systeme deshalb so konstruiert, dass sie minimalinvasiv arbeiten: energieeffizient, ohne chemische Zusätze und mit kontrollierter Rückführung der hochkonzentrierten Salzsole.

Abwasser wird zur Ressource

Doch sauberes Trinkwasser allein reicht nicht. Hotels produzieren täglich große Mengen Abwasser - sei es aus Küchen, Bädern, Wäschereien oder Pools. Im ökologisch sensiblen Umfeld des Great Barrier Reefs darf dieses Wasser nicht ungeklärt in die Umwelt gelangen. Auch hier liefert De.mem die Lösung: Biologische und membranbasierte Reinigungssysteme bereiten das Abwasser so weit auf, dass es entweder umweltgerecht abgegeben oder - etwa zur Bewässerung - wiederverwendet werden kann.

Damit entsteht ein in sich geschlossenes Kreislaufsystem, das sowohl die Versorgungssicherheit der Resorts gewährleistet als auch die Umwelt schützt. Eine Lösung, die zeigt, wie moderne Technologie wirtschaftliche Interessen und ökologische Verantwortung miteinander verbindet.

Globale Nachfrage nach nachhaltigen Lösungen

Die Erfolge in Queensland stehen beispielhaft für einen weltweiten Trend. Ob auf Karibikinseln, an Mittelmeerstränden oder in Südostasien - der Bedarf an umweltfreundlicher Wassertechnologie wächst. Besonders Touristenhochburgen mit hohem Wasserverbrauch stehen unter Druck.

De.mem zeigt mit seinen Projekten, wie sich diese Herausforderung meistern lässt. Der doppelte Ansatz - Meerwasserentsalzung und Abwasseraufbereitung - sorgt für autarke Versorgung und entlastet gleichzeitig fragile Ökosysteme. In einer Zeit, in der Nachhaltigkeit auch im Tourismus zum entscheidenden Kriterium wird, schafft das Unternehmen eine überzeugende Lösung mit Wachstumsperspektive.

Die Chancen stehen gut, dass sich dieser Ansatz in vielen weiteren Urlaubsregionen durchsetzen wird. Anleger dürften diesen Trend im Auge behalten.

De.mem

ISIN: AU000000DEM4

https://www.demembranes.com

Land: Australien

