Drei Wachstumsbranchen im Fokus: MTU, De.mem und BYD

MTU Aero Engines: Rückenwind für die Triebwerksbranche

MTU Aero Engines bleibt für die Analysten von Jefferies ein klarer Kauf. Das Analysehaus hat seine Kaufempfehlung für die Aktie bestätigt und das Kursziel auf 470 Euro festgesetzt (ISIN: DE000A0D9PT0). Im Fokus steht dabei die positive Entwicklung der gesamten Triebwerkshersteller-Branche, die im Sommer eine starke Performance zeigen soll. Trotz des Rückstands gegenüber dem französischen Wettbewerber Safran, der laut Jefferies eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik vorgelegt hat, sehen die Analysten in MTU Aero Engines attraktive Chancen.

Im Vergleich mit Rolls-Royce und Safran hinkt MTU derzeit etwas hinterher, doch die Ergebnisse seien solide. Jefferies bleibt optimistisch und sieht MTU Aero Engines weiterhin gut positioniert, um vom Rückenwind der Branche zu profitieren.

De.mem: Strategischer Kurs auf Wachstum gestellt

Der australische Wasseraufbereitungsspezialist De.mem sieht sich auf dem Weg in ein Rekordjahr 2025. In einer aktuellen Investorenpräsentation verweist das Unternehmen auf mehrere strategische Maßnahmen, die das Wachstum beschleunigen sollen. Besonders die Integration der übernommenen Border Pumpworks und Auswater Systems im Jahr 2024 soll wesentliche Wachstumsimpulse liefern.

Gleichzeitig wird der Vertrieb von Wasserfiltersystemen im asiatisch-pazifischen Raum forciert. CEO Andreas Kroell betont den Fokus auf margenstarke Produkte und Dienstleistungen: "Mit diesem Ansatz haben wir bereits in den vergangenen Jahren unsere Bruttomarge beträchtlich steigern können." Diese lag im ersten Halbjahr bei 43 Prozent - ein deutlicher Anstieg gegenüber 18 Prozent im Jahr 2017.

Auch finanziell plant De.mem mit Weitblick. Die positiven Cashflows sollen durch gezielte Fremdfinanzierung genutzt werden, um die Eigenkapitalrendite zu verbessern. Kroell sieht hierin mehr als nur kurzfristige Erfolge: "Die strategischen Maßnahmen des Unternehmens versprechen nicht nur kurz- bis mittelfristige Erfolge, sondern auch eine nachhaltige Steigerung des Unternehmenswerts."

Seit seiner Gründung im Jahr 2014 hat sich De.mem als Anbieter technologisch hochwertiger Membranfiltrationssysteme etabliert. Mit Partnern wie der Nanyang Technological University (NTU) und einer Niederlassung in Deutschland (Velbert) ist das Unternehmen international aufgestellt. Die Aktie ist an der ASX notiert und wird auch in Deutschland gehandelt (ISIN: AU000000DEM4).

BYD: Wachstum auf Kosten der Marge

Der chinesische Elektrofahrzeughersteller BYD (ISIN: CNE100000296) verzeichnete im ersten Halbjahr 2025 einen Umsatzanstieg von 23 Prozent auf 371 Milliarden CNY. Damit blieb das Unternehmen leicht hinter den Erwartungen der Analysten zurück, die mit 380 Milliarden CNY gerechnet hatten. Gleichzeitig sank die Bruttomarge um 200 Basispunkte auf 18,01 Prozent - eine Folge von Preissenkungen und strengeren staatlichen Vorgaben im Umgang mit Zulieferern.

Trotz dieser Belastungsfaktoren behauptet BYD seine weltweite Führungsposition mit 2,145 Millionen ausgelieferten Fahrzeugen, darunter über eine Million rein elektrische Einheiten. Analysten sehen die Preisanpassungen als notwendig, um Marktanteile in einem zunehmend wettbewerbsintensiven Umfeld zu verteidigen.

Die DZ Bank bewertet die Halbjahreszahlen als unter den Erwartungen, bleibt jedoch zuversichtlich. Ab 2026 rechnet man mit einer Verbesserung der operativen Kennzahlen - insbesondere durch wachsende Verkaufszahlen außerhalb Chinas. In Folge leicht gesenkter Ergebnisschätzungen wird der faire Wert der Aktie von 160 auf 145 HKD angepasst. Am Anlageurteil "Kaufen" hält die DZ Bank jedoch fest.

