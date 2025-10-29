De.mem wächst mit System: Starkes Halbjahr dank einzigartigem Geschäftsmodell

Anzeige / Werbung

Der Wasseraufbereitungsspezialist De.mem meldet für das erste Halbjahr eine vielversprechende Entwicklung. Als zentraler Treiber gilt das Geschäftsmodell des Unternehmens, das sich durch eine ungewöhnliche Kombination aus Innovationskraft und wirtschaftlicher Stabilität auszeichnet. CEO Andreas Kröll hebt die Besonderheit hervor: "Mir ist kein junges Wachstumsunternehmen bekannt, dass diese beiden Bereiche so auf- und ausgebaut hat wie wir."

Technologie trifft auf wiederkehrende Einnahmen

Gegründet 2013 in Singapur, ist De.mem heute international tätig. Neben dem Hauptsitz in Australien unterhält das Unternehmen Standorte in Singapur und Velbert, Deutschland. Das Geschäft konzentriert sich auf dezentrale, containerbasierte Wasser- und Abwassersysteme - ausgestattet mit neuartiger Hohlfasermembran-Technologie. Darüber hinaus liefert De.mem die passenden Spezialchemikalien, Verbrauchsmaterialien und Services für den Betrieb dieser Systeme.

Genau hier liegt die Stärke des Geschäftsmodells: Es vereint technologische Innovation - insbesondere in der Membranforschung - mit einem stabilen Service- und Chemikaliengeschäft. Vor allem in der australischen Bergbaubranche konnte sich De.mem damit als zuverlässiger Partner positionieren. Der Vorteil: kontinuierliche Einnahmen aus langfristigen Kundenbeziehungen bei gleichzeitigem Technologievorsprung.

Organisches Wachstum im Fokus

Nach Jahren des Wachstums durch Übernahmen liegt der Fokus nun auf organischem Wachstum. Für CEO Andreas Kröll ist das ein klarer Vorteil: "Das ist vor allem für unsere Investoren interessant, da sie ihr Geld in ein grundsolide aufgestelltes Unternehmen mit gleichzeitig enormen Wachstumschancen investieren." Besonders wichtig sei es ihm, dass De.mem seine Forschung selbst finanziert.

Ein Highlight: die hauseigene Graphen-Oxid-Membran. Ihre genaue Zusammensetzung bleibt ein Unternehmensgeheimnis. Die Technologie ermöglicht eine hocheffiziente Wasserfiltration mit geringerem Energieaufwand. Selbst winzigste Partikel wie Bakterien oder Viren können zuverlässig entfernt werden - eine Lösung, die gerade in Regionen mit schlechter Trinkwasserversorgung immer stärker gefragt ist.

Akquisitionsspielraum durch solide Ertragsbasis

In den vergangenen Jahren hat De.mem das Unternehmenswachstum durch mehrere kleinere Akquisitionen vor allem auf dem australischen Markt ergänzt. Mit dem Fokus auf ein margenstarkes Service- und Spezialchemiegeschäft verfügt das Unternehmen heute über eine stabile finanzielle Basis. Nach eigener Aussage eröffnet diese Ertragskraft nun auch die Möglichkeit, zukünftige Übernahmen zumindest teilweise über Fremdkapital zu finanzieren. Damit stärkt De.mem seine strategische Flexibilität bei der Umsetzung weiterer Wachstumsschritte.

