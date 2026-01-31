Wasseraufbereitungsspezialist De.mem vor Rekordjahr: Wendepunkt mit Rückenwind

Anzeige / Werbung

Beim australischen Wasserfilterhersteller De.mem deuten alle Zeichen auf ein Rekordjahr 2025 hin. Zwar stehen die finalen Zahlen noch aus, doch bereits jetzt gibt es starke Hinweise auf einen neuen Meilenstein beim operativen Cashflow. Ende Januar wird das Unternehmen seine Finanzkennzahlen für das vierte Quartal vorlegen - und De.mem-CEO Andreas Kröll nutzt die Zeit für eine Bilanz des Jahres 2025. Für ihn ist klar: "Wir haben uns zu einem profitablen, positiven Cashflow generierenden Unternehmen mit einer skalierbaren Plattform, innovativer Technologie und einem disziplinierten Ansatz bei der Kapitalallokation entwickelt."

Mit einem positiven operativen Cashflow von 1,181 Mio. AUD für die zwölf Monate bis 30. September 2025 und einer traditionell starken zweiten Jahreshälfte - laut Kröll entfallen etwa 55 Prozent der Zahlungseingänge auf diesen Zeitraum - stehen die Chancen gut, dass dieser Wert zum Jahresende nochmals übertroffen wird. Die Voraussetzungen sind geschaffen.

Akquisition befeuert Wachstumsschub

Ein bedeutender Impuls kam von der Übernahme des Chemieunternehmens Core Chemicals. Bereits im November 2025 erzielte De.mem mit den Produkten des übernommenen Unternehmens für die Goldbergbauindustrie einen Rekordumsatz von 675.000 AUD. Das zeigt: Die Integration trägt erste Früchte. CEO Kröll sieht noch mehr Potenzial: Die Übernahme eröffne weiteres Cross-Selling-Potenzial innerhalb der De.mem-Gruppe.

Die dynamische Entwicklung bei Core Chemicals könnte sich als Katalysator für den gesamten Konzern erweisen - insbesondere im margenstarken Chemiesegment, auf das De.mem künftig verstärkt setzen will.

Technologieführerschaft öffnet neue Märkte

Auch technologisch hat De.mem 2025 wichtige Fortschritte erzielt. Im Fokus steht die firmeneigene Membrantechnologie. Durch die 2024 erlangte NSF-Zertifizierung für mit Graphenoxid veredelte Membranen kann das Unternehmen nun in große globale Trinkwassermärkte expandieren. Die neue Zulassung schafft auch die Basis für die Erschließung des attraktiven Haushaltswasserfiltermarkts.

Dazu kommt: De.mem hat 2025 neue standardisierte Ultrafiltrationssysteme auf den Markt gebracht, die auf der zertifizierten Technologie basieren. Zudem wurden neue Vertriebspartnerschaften in China, Indonesien und Japan geschlossen. Ein weiterer wichtiger Baustein ist der laufende WaterMark-Zertifizierungsprozess für Australien, der voraussichtlich 2026 abgeschlossen wird.

Mit diesen Initiativen positioniert sich De.mem für die Teilnahme an einem milliardenschweren Markt. Laut Grand View Research (November 2022) soll das globale Volumen im Bereich Haushaltswasserfiltration bis 2030 auf über 26 Milliarden US-Dollar anwachsen.

2026 startet mit klarer Strategie

Der Ausblick für 2026 ist ambitioniert, aber strategisch klar abgesteckt. "Unser Fokus liegt weiterhin auf einer disziplinierten Umsetzung, wertsteigerndem Wachstum und der Erzielung nachhaltiger Renditen für unsere Aktionäre", betont Kröll.

Im Zentrum stehen dabei das organische Wachstum innerhalb des bestehenden Kundenportfolios, die Margensteigerung durch Service- und Chemiegeschäft sowie das Cross-Selling mit Core Chemicals. Die disziplinierte Integration der jüngsten Akquisitionen soll zudem die Cash-Conversion und Kapitalrendite weiter verbessern. Damit sind die Weichen gestellt - für ein weiteres starkes Jahr auf dem Wachstumspfad.

De.mem

ISIN: AU000000DEM4

https://www.demembranes.com

Land: Australien

Quelle

https://www.boersennews.de/nachrichten/meldungen/irw-news/irw-news-dr-reuter-investor-relations-alle-weichen-fuer-einen-wendepunkt-gestellt/5016351/

