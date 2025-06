De.mem: Wassertechnologie hilft beim Wassersparen

Anzeige / Werbung

Die EU-Kommission hat im Mai 2025 mit deutlichen Worten zum Wasser sparen aufgerufen und will noch vor dem Sommer eine neue europäische Wasserstrategie vorstellen. Diese soll nicht nur Privathaushalte und Kommunen, sondern auch Industrie und Landwirtschaft stärker in die Pflicht nehmen.

Umdenken bei der Ressource Wasser gefordert

Angesichts anhaltender Trockenperioden, sinkender Grundwasserstände und zunehmender Belastung von Ökosystemen forderte Umweltkommissarin Jessika Roswall ein Umdenken im Umgang mit der kostbaren Ressource. Neben Verhaltensänderungen werden dabei vor allem technologische Lösungen eine zentrale Rolle spielen. Die Notwendigkeit Wasser zu sparen, dürfte nicht nur für Europa, sondern für die gesamte Welt sinnvoll und hilfreich sein.

Wassersparen bedeutet in modernen Gesellschaften aber nicht zwangsläufig, auf Lebensqualität oder wirtschaftliche Entwicklung zu verzichten. Vielmehr geht es darum, vorhandenes Wasser intelligenter zu nutzen, Verluste zu reduzieren und neue Quellen zu erschließen - etwa durch Wiederaufbereitung, Entsalzung oder die Nutzung von Regen- und Grauwasser. Hier kommen innovative Wassertechnologien ins Spiel, die nicht nur einen ökologischen Nutzen stiften, sondern auch wirtschaftlich relevant sind - und damit für Unternehmen und Privatanleger zunehmend interessant werden.

De.mem: Know-how aus Australien

So hat sich z.B. das australische Unternehmen De.mem auf dezentrale Wasseraufbereitungslösungen spezialisiert und setzt dabei in Abhängigkeit vom Verschmutzungsgrad des Wassers und der zu erzielenden Wasserqualität unterschiedliche Membrantechnologien ein. Ein wesentliches Merkmal der Geschäftsstrategie stellt das sogenannte BOO-Prinzip: "Build, Own, Operate" dar. Das heißt: De.mem errichtet nicht nur die Anlagen, sondern besitzt und betreibt sie. Für Unternehmen oder Einrichtungen entfällt dadurch die Notwendigkeit hoher Anfangsinvestitionen, während De.mem dadurch stabile, wiederkehrende Einnahmen generieren kann.

Das von De.mem realisierte Projekt Selwyn Snow Resort in Australien eignet sich als besonders gutes Beispiel für erfolgreiches Wasserrecycling. Im Rahmen eines fünfjährigen BOO-Vertrags (Build, Own, Operate) lieferte De.mem nämlich eine containerisierte Membranbioreaktor-Anlage (MBR) an das Selwyn Snow Resort in New South Wales. Das System, untergebracht in zwei 40-Fuß-Containern, nutzt die Hohlfasermembran-Technologie, um Abwässer des Resorts aufzubereiten. Das behandelte Wasser wird anschließend für die Schneeerzeugung verwendet. Die Anlage wurde für den zuverlässigen Betrieb unter extremen Wetterbedingungen konzipiert und De.mem unterstützt den Kunden bei der laufenden Wartung, um die Einhaltung der behördlichen Vorschriften sicherzustellen.

Der Wassersektor gilt unter Anlegern bereits seit Längerem als langfristiger "Megatrend" - ähnlich wie erneuerbare Energien oder Digitalisierung. Wasser wird immer gebraucht - unabhängig von Konjunkturzyklen. Während Unternehmen aus Australien aufgrund der klimatischen Bedingungen früh eine Vorreiterrolle im Bereich der Wassertechnologie eingenommen haben, rückten diese Themen in den vergangenen Jahren auch im Rest der Welt immer stärker in den Fokus der Regierungen und damit auch der Öffentlichkeit. Angesichts des fortschreitenden Klimawandels dürfte sich dieser Megatrend eher verstärken als abschwächen.

Nachhaltiges Wirtschaften mit sämtlichen Ressourcen sowie das Ziel einer völligen Kreislaufwirtschaft wird daher immer wichtiger. Mit Kreislaufwirtschaft ist übrigens ein Wirtschaftsmodell gemeint, bei dem Ressourcen so lange wie möglich genutzt, wiederverwendet, repariert und recycelt werden.

De.mem

ISIN: AU000000DEM4

http://www.demembranes.com

Land: Australien

