De.mem: Synergien mit Core Chemicals öffnen neue Türen im Goldsektor

Anzeige / Werbung

Übernahme zahlt sich früh aus

Mit bemerkenswerter Geschwindigkeit hat De.mem die Übernahme von Core Chemicals abgeschlossen. Nur wenige Monate nach der Transaktion ist der Spezialchemie-Anbieter bereits vollständig in die De.mem-Gruppe integriert. Die ersten Erfolge lassen nicht auf sich warten: Core Chemicals wird inzwischen zentral vom De.mem-Standort in Canning Vale, Westaustralien, verwaltet. Damit realisiert das Unternehmen wie geplant erste Kostensynergien.

Der neue Geschäftsbereich übertrifft die Erwartungen bereits in seinem ersten vollen Monat: Im November erzielte Core Chemicals einen Umsatz von 675.000 AUD. Gleichzeitig verweist De.mem (ISIN: AU000000DEM4) auf eine zunehmende Umsatzdiversifizierung und eine wachsende Kundenpipeline auch jenseits Westaustraliens. De.mem-CEO Andreas Kröll betont: "Core Chemicals hat im ersten Monat nach der Übernahme eine starke Leistung gezeigt." Das unterstreiche den Wertbeitrag der Fusion und bestätige die strategischen Gründe für den Deal.

Starkes Fundament im Goldsektor

Core Chemicals wurde erst 2022 vom Branchenkenner Kit Chia gegründet und hat sich seither als Anbieter von Spezialchemikalien und Dienstleistungen für den Goldbergbau Westaustraliens etabliert. Die Produkte des Unternehmens helfen, die Goldausbeute zu maximieren - bis hin zur Rückgewinnung kleinster Fragmente aus dem Abfallstrom. Aktuell betreut Core Chemicals 18 Kunden auf wiederkehrender Basis.

Das junge Unternehmen wächst rasant: Für die zwölf Monate bis zum 30. Juni 2025 erzielt das Unternehmen etwa 4 Mio. AUD Umsatz und rund 730.000 AUD Gewinn vor Steuern. Die Integration in die De.mem-Gruppe verspricht nun zusätzliche Hebel für weiteres Wachstum.

Expansion über Westaustralien hinaus

Ein strategischer Vorteil liegt in der breiten Kundenbasis und dem regionalen Expansionspotenzial. Gespräche mit potenziellen Neukunden laufen bereits in Queensland, Tasmanien und der Asien-Pazifik-Region. De.mem bringt hier sein bestehendes Netzwerk ein. "Gemeinsam sind wir in der Lage, australischen Goldminenbetreibern Wasseraufbereitungsprodukte, Chemikalien und Dienstleistungen aus einer Hand anzubieten. Die Wachstumsaussichten sind vielversprechend", so Kröll weiter.

Dabei bringt der Deal erhebliche Cross-Selling-Möglichkeiten mit sich: Core-Produkte werden nun auch den bestehenden De.mem-Kunden angeboten. Im Gegenzug profitieren Core-Kunden von der erweiterten De.mem-Produktpalette. Über den Standort Perth versorgt De.mem bereits mehrere Goldminen mit Entkalkungsmitteln sowie Wasser- und Abwasserlösungen.

Breites Kundenpotenzial für weiteres Wachstum

Ein Blick auf den Markt zeigt das Potenzial: Von insgesamt 175 Goldminen in Australien werden aktuell nur 33 durch De.mem oder Core Chemicals bedient. Damit ergibt sich ein enormes Expansionsfeld. Vor allem die Ostküste Australiens und die Pazifik-Region gelten als aussichtsreiche Märkte. De.mem hat hier bereits Kundenkontakte - darunter in Tasmanien, Queensland und Papua-Neuguinea.

Kosteneinsparungen schneller als erwartet

Auch auf operativer Ebene zahlt sich die Transaktion aus: Bereits jetzt werden rund 100.000 AUD an Kostensynergien realisiert - etwa durch die Zusammenlegung von Standorten und die Reduktion von Finanzierungskosten. Die Akquisition passt zur De.mem-Strategie: Mit dem Fokus auf den Goldsektor positioniert sich das Unternehmen in einem Umfeld mit positiven Preisaussichten - bei gleichzeitig begrenztem Abwärtsrisiko.

Kapitalerhöhung als Vertrauensbeweis

Finanziert wurde der 3 Mio. AUD schwere Deal über eine überzeichnete Kapitalerhöhung - zu 10,5 Cent pro Aktie und damit rund 10 Prozent über dem letzten Kurs vor Transaktionsankündigung. De.mem-CEO Kröll sprach im Oktober von einem "Vertrauensbeweis der Investoren". Zusätzlich wurde ein Darlehen über 500.000 AUD aufgenommen, um Core Chemicals bei der Vorfinanzierung neuer Aufträge zu unterstützen - angesichts der starken Pipeline ein sinnvoller Schritt.

----

Möchten Sie auf dem Laufenden gehalten werden über interessante Nebenwerte-Aktien oder De.mem? Dann lassen Sie sich in unseren kostenlosen Verteiler eintragen mit dem Stichwort: "Nebenwerte" oder "De.mem". Einfach per E-Mail an Eva Reuter: e.reuter@dr-reuter.eu

De.mem

ISIN: AU000000DEM4

https://www.demembranes.com

Land: Australien

Quelle

https://www.boersennews.de/nachrichten/meldungen/irw-news/irw-news-dr-reuter-investor-relations-de-mem-und-core-chemicals-integration-rasant-vollzogen/5007693/

Disclaimer/Risikohinweis

Interessenkonflikte: Mit De.mem existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von De.mem. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Aktien von De.mem können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations - unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.



Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken können Sie der IR-Webseite von De.mem entnehmen: https://demembranes.com/investors/



Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.



Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Es werden nur Quellen verwendet, die die Autoren für seriös halten. Dennoch kann für die verwendeten Informationen keine Haftung übernommen werden. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.



Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung De.mem vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.



Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über das Unternehmen. Wo immer möglich, wurden Wörter wie "können", "werden", "sollten", "könnten", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen" oder "potenziell" oder die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen des Autors wider und basieren auf Informationen, die dem Autor zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts vorlagen.



Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erörtert oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und der Leser sollte sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die der Autor für vernünftig hält, kann den Lesern nicht versichert werden, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Dr. Reuter Investor Relations ist nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.



Verantwortlich & Kontakt für Rückfragen

Dr. Reuter Investor Relations

Dr. Eva Reuter

Friedrich-Ebert-Anlage 35-37

60327 Frankfurt

+49 (0) 69 1532 5857

www.dr-reuter.eu

www.small-microcap.de



Für Fragen bitte Nachricht an ereuter@dr-reuter.eu

The post De.mem: Synergien mit Core Chemicals öffnen neue Türen im Goldsektor appeared first on Small- and MicroCap Equity.

Enthaltene Werte: AU000000DEM4