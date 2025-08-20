Wasser als Rohstoff - De.mem setzt auf Recycling statt Verschwendung

Anzeige / Werbung

Hitzewellen nehmen zu - und mit ihnen die Risiken für unsere Gesundheit. Besonders ältere Menschen leiden unter den Folgen extremer Temperaturen, wie ein aktueller Bericht des UN-Umweltprogramms UNEP zeigt. Atemwegs- und Herz-Kreislauf-Erkrankungen, gepaart mit eingeschränkter Mobilität, machen sie zur besonders gefährdeten Gruppe. Wasser kann hier zum Lebensretter werden - beim Trinken, Kühlen, Hydrieren. Doch genau dieses Wasser wird vielerorts knapp.

Wasserknappheit trifft auf wachsende Nachfrage

Dürren, marode Leitungsnetze und Übernutzung setzen der globalen Wasserversorgung zu. Gleichzeitig steigt der Bedarf - nicht nur im Alltag, sondern auch in Industrie und Landwirtschaft. Damit wird klar: Der nachhaltige Umgang mit Wasser ist längst keine ökologische Randnotiz mehr, sondern ein wirtschaftlich hoch relevantes Thema. Wer Wasser sparen, wiederverwenden oder Abwasser effizient aufbereiten kann, verschafft sich einen echten Wettbewerbsvorteil.

De.mem trifft den Nerv der Zeit

Genau hier setzt De.mem (ISIN: AU000000DEM4) an - ein australisches Unternehmen mit Sitz in Brisbane, das sich seit 2013 auf dezentrale Wasser- und Abwasseraufbereitung spezialisiert hat. Die Lösungen sind modular aufgebaut, skalierbar und auf industrielle Kunden zugeschnitten. Zu den Schlüsseltechnologien zählen Membranfiltration, Umkehrosmose und Ultrafiltration. Das Ziel: aus Abwasser wieder nutzbares Wasser machen. Eine Lösung, die exakt dem Prinzip der Kreislaufwirtschaft entspricht - und in Zeiten knapper Ressourcen relevanter denn je ist.

Doppelte Ressourcenschonung für die Industrie

Besonders spannend wird es dort, wo De.mem nicht nur Wasser zurückgewinnt, sondern auch Wertstoffe aus dem Abwasser filtert. Ob Metallsalze, Farbstoffe oder organische Rückstände - mit moderner Nanofiltration lassen sich kleinste Moleküle gezielt entfernen, konzentrieren und in den Kreislauf zurückführen. Das senkt nicht nur den Wasserverbrauch, sondern reduziert gleichzeitig das Abfallvolumen und die Umweltbelastung. Gerade für Branchen wie Lebensmittelproduktion, Chemie, Bergbau und Elektronik sind diese Lösungen ein wichtiger Faktor für nachhaltiges Wirtschaften.

Mit Innovation zur Versorgungssicherheit

Die dezentrale Struktur der Systeme bietet Unternehmen zudem mehr Unabhängigkeit. In Regionen mit unsicherer Wasserversorgung sichern sie den Betrieb - ohne auf zentralisierte Infrastrukturen angewiesen zu sein. De.mem (ISIN: AU000000DEM4) liefert damit nicht nur Technologie, sondern einen entscheidenden Baustein für resiliente Geschäftsmodelle. Die Verbindung von Umwelttechnik und Industrieeffizienz bildet damit einen relevanten Faktor im Umgang mit Wasser als zunehmend bedeutender Ressource.

----

Möchten Sie auf dem Laufenden gehalten werden über interessante Nebenwerte-Aktien oder De.mem? Dann lassen Sie sich in unseren kostenlosen Verteiler eintragen mit dem Stichwort: "Nebenwerte" oder "De.mem". Einfach per E-Mail an Eva Reuter: e.reuter@dr-reuter.eu

De.mem

ISIN: AU000000DEM4

http://www.demembranes.com

Land: Australien

Disclaimer/Risikohinweis

Interessenkonflikte: Mit De.mem existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von De.mem. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Aktien von De.mem können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations - unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.

Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken können Sie der IR-Webseite von De.mem entnehmen: https://demembranes.com/investors/

Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.

Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Es werden nur Quellen verwendet, die die Autoren für seriös halten. Dennoch kann für die verwendeten Informationen keine Haftung übernommen werden. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.

Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung De.mem vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über das Unternehmen. Wo immer möglich, wurden Wörter wie "können", "werden", "sollten", "könnten", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen" oder "potenziell" oder die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen des Autors wider und basieren auf Informationen, die dem Autor zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts vorlagen.

Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erörtert oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und der Leser sollte sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die der Autor für vernünftig hält, kann den Lesern nicht versichert werden, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Dr. Reuter Investor Relations ist nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Verantwortlich & Kontakt für Rückfragen

Dr. Reuter Investor Relations

Dr. Eva Reuter

Friedrich Ebert Anlage 35-37

60327 Frankfurt

+49 (0) 69 1532 5857

www.dr-reuter.eu

www.small-microcap.de

Für Fragen bitte Nachricht an ereuter@dr-reuter.eu

The post Wasser als Rohstoff - De.mem setzt auf Recycling statt Verschwendung appeared first on Small- and MicroCap Equity.

Enthaltene Werte: AU000000DEM4