Vom Alltagsgut zur Renditequelle: Wasser als langfristiger Wachstumsmarkt

Wasser ist die Grundlage allen Lebens - und eine endliche Ressource. Nur etwa 2,5% des weltweiten Wasservorkommens sind Süßwasser, und davon ist der größte Teil als Eis gebunden oder schwer zugänglich. Nutzbares Wasser ist damit knapp und nicht ersetzbar. Gleichzeitig steigt der Bedarf stetig: Bevölkerungswachstum, industrielle Nutzung, Landwirtschaft und die Folgen des Klimawandels setzen die Ressourcen unter Druck. Bis 2050 könnten laut UN fast zehn Milliarden Menschen auf der Erde leben. Das schafft erheblichen Investitionsbedarf in Infrastruktur und Technologien rund ums Wasser.

Vom Nischeninvestment zum Megatrend

In den vergangenen Jahren hat sich Wasser zu einer eigenständigen, wachsenden Anlageklasse entwickelt. "Wasser ist kein kurzfristiger Hype, sondern ein langfristiger Wachstumsmarkt, der von strukturellen Treibern wie Ressourcenknappheit, strengeren Umweltstandards und der zunehmenden Einsicht, dass eine nachhaltige Wasserversorgung auch wirtschaftliche Stabilität bedeutet, getragen wird", sagt Stefan Schütz, Leiter Equity Research bei Tareno. Immer mehr Kapital fließt in den Sektor - institutionell wie privat. "Viele institutionelle wie private Investoren messen Wasser-Investments eine strategische Priorität bei, wodurch sich der unterschätzte Sektor in ein dynamisch wachsendes Börsensegment wandelt", so Schütz.

Defensive Stärke trifft technologische Innovation

Wasserunternehmen zeigen oft eine geringe Korrelation zu klassischen Branchen und verbessern so die Diversifikation im Portfolio. Versorgung bleibt auch in Krisenzeiten stabil nachgefragt. "Wer langfristig investieren will, findet hier ein solides und wachstumsstarkes Anlagethema, welches sowohl krisenfeste Grundversorgung als auch innovative Technologien umfasst", erklärt Schütz. Besonders aussichtsreich: Lösungen für Wasserknappheit, -aufbereitung und -verteilung. Laut Roland Berger wird weltweit nur 1% des Abwassers wiederverwendet - ein riesiges Potenzial. Precedence Research erwartet, dass der globale Markt für Wasser- und Abwasseraufbereitung bis 2035 von 348 auf 652 Mrd. US-Dollar wächst.

Membrantechnologie als Wachstumstreiber

Schütz sieht große Chancen in modernen Membranverfahren. "Moderne Membranen sind heute viel effizienter und günstiger als früher. Sie ermöglichen die Reinigung von verschmutztem Wasser bis hin zur Trinkwasserqualität." Technologieführer wie De.mem (ISIN: AU000000DEM4) setzen auf selbstentwickelte Hohlfasermembranen, darunter eine mit Graphen-Oxid optimierte Polymer-Ultrafiltrationsmembran. Das Verfahren entfernt Partikel ohne Chemikalien und eignet sich für Trink-, Prozess- und Abwasseraufbereitung sowie Entsalzung. De.mem beliefert unter anderem große Bergbaukonzerne, die strengen Umweltauflagen unterliegen. Das Unternehmen verzeichnet seit 25 Quartalen in Folge steigende Einnahmen - im zweiten Quartal 2025 waren es 7,8 Mio. AUD.

Investmentchancen in DACH

Auch in Deutschland, Österreich und der Schweiz finden sich interessante Wasserwerte. GEA (ISIN: DE0006602006) bietet energiesparende Dekanter-Zentrifugen für Entsalzungs- und Kläranlagen und zählt laut Schütz zu den Favoriten. Andritz (ISIN: AT0000730007) liefert Turbinen für Wasserkraftwerke und Ausrüstung zur Wasseraufbereitung. Georg Fischer (ISIN: CH1169151003) produziert Kunststoffrohre, die weltweit in Wasser- und Abwassersystemen eingesetzt werden. Diese Unternehmen verbinden industrielle Stärke mit wachstumsstarker Wassernachfrage - und könnten vom Megatrend Wasser nachhaltig profitieren.

