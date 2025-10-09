Anzeige
Mehr »
Donnerstag, 09.10.2025 - Börsentäglich über 12.000 News
Kursrakete 2025: CiTech präsentiert sich u.a. mit DroneShield neben Palantir & Rheinmetall - welche News sind zu erwarten?
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: 874341 | ISIN: AT0000743059 | Ticker-Symbol: OMV
Tradegate
09.10.25 | 19:31
45,140 Euro
+0,18 % +0,080
Branche
Öl/Gas
Aktienmarkt
ATX
STOXX Europe 600
1-Jahres-Chart
OMV AG Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
OMV AG 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
45,04045,14019:35
45,02045,12019:35
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
ANDRITZ
ANDRITZ AG Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
ANDRITZ AG61,15+2,69 %
AT&S AUSTRIA TECHNOLOGIE & SYSTEMTECHNIK AG27,300+3,21 %
BAWAG GROUP AG110,50+1,38 %
ERSTE GROUP BANK AG84,30+0,24 %
FREQUENTIS AG83,00+6,14 %
OMV AG45,140+0,18 %
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG29,620-1,13 %
STRABAG SE87,00+3,82 %
WIENERBERGER AG27,600+1,92 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.