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Dow Jones News
13.03.2026 22:51 Uhr
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PTA-AFR: BAWAG P.S.K.: Jahresfinanzbericht gemäß § 124 BörseG

DJ PTA-AFR: BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft: Jahresfinanzbericht gemäß § 124 BörseG

Jahresfinanzbericht gemäß -- 124 BörseG

BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft: Jahresfinanzbericht gemäß -- 124 BörseG

Wien (pta000/13.03.2026/22:15 UTC+1) - BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft gibt hiermit bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Bericht: Jahresfinanzbericht 2025 Internet-Veröffentlichung: https://www.bawag.at/bawag/ueber-uns/weitere-informationen/jahresfinanzberichte Veröffentlichungsdatum: 13.03.2026

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft 
           Wiedner Gürtel 11 
           1100 Wien 
           Österreich 
Ansprechpartner:   Jutta Wimmer 
Tel.:         +43 59905 22474 
E-Mail:        jutta.wimmer@bawagpsk.com 
Website:       www.bawag.at 
ISIN(s):       - (Sonstige) 
Börse(n):       Wiener Börse (Amtlicher Handel) 
Weitere        Börse Frankfurt, SIX Swiss Exchange, Luxembourg Stock Exchange, Euronext Amsterdam 
Handelsplätze:

[ source: https://www.pressetext.com/news/1773436500994 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

March 13, 2026 17:15 ET (21:15 GMT)

© 2026 Dow Jones News
Tech-Aktien schwanken – 3 Versorger mit Rückenwind
Die Stimmung an den Märkten hat sich grundlegend gedreht. Während Tech- und KI-Werte zunehmend mit Volatilität und Bewertungsrisiken kämpfen, erleben klassische Versorger ein unerwartetes Comeback. Laut IEA und EIA steigt der globale Strombedarf strukturell weiter, nicht nur wegen E-Mobilität und Wärmepumpen, sondern vor allem durch energiehungrige KI-Rechenzentren. Energie wird damit zur zentralen Infrastruktur des digitalen Zeitalters.

Gleichzeitig rücken in unsicheren Marktphasen stabile Cashflows, solide Bilanzen und regulierte Renditen wieder stärker in den Fokus. Genau hier spielen Versorger ihre Stärken aus: berechenbare Erträge, robuste Nachfrage und hohe Dividenden – Qualitäten, die vielen Wachstumswerten aktuell fehlen.

Nach Jahren im Schatten der Tech-Rallye steigt nun das Interesse an Unternehmen, die Stabilität mit langfristigen Wachstumsthemen wie Netzausbau, Dekarbonisierung und erneuerbaren Energien verbinden.

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