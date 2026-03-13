PTA-AFR: BAWAG P.S.K.: Jahresfinanzbericht gemäß § 124 BörseG

DJ PTA-AFR: BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft: Jahresfinanzbericht gemäß § 124 BörseG
Jahresfinanzbericht gemäß -- 124 BörseG
BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft: Jahresfinanzbericht gemäß -- 124 BörseG
Wien (pta000/13.03.2026/22:15 UTC+1) - BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft gibt hiermit bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Bericht: Jahresfinanzbericht 2025 Internet-Veröffentlichung: https://www.bawag.at/bawag/ueber-uns/weitere-informationen/jahresfinanzberichte Veröffentlichungsdatum: 13.03.2026
(Ende)
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Aussender: BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft Wiedner Gürtel 11 1100 Wien Österreich Ansprechpartner: Jutta Wimmer Tel.: +43 59905 22474 E-Mail: jutta.wimmer@bawagpsk.com Website: www.bawag.at ISIN(s): - (Sonstige) Börse(n): Wiener Börse (Amtlicher Handel) Weitere Börse Frankfurt, SIX Swiss Exchange, Luxembourg Stock Exchange, Euronext Amsterdam Handelsplätze:
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March 13, 2026 17:15 ET (21:15 GMT)