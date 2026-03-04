Anzeige
Donnerstag, 05.03.2026
WKN: A2DYJN | ISIN: AT0000BAWAG2 | Ticker-Symbol: 0B2
Tradegate
04.03.26 | 21:59
128,20 Euro
+2,23 % +2,80
Dow Jones News
04.03.2026 23:33 Uhr
374 Leser
Artikel bewerten:
(1)

PTA-AFR: BAWAG Group AG: Jahresfinanzbericht gemäß § 124 BörseG

DJ PTA-AFR: BAWAG Group AG: Jahresfinanzbericht gemäß § 124 BörseG

Jahresfinanzbericht gemäß -- 124 BörseG

BAWAG Group AG: Jahresfinanzbericht gemäß -- 124 BörseG

Wien (pta000/04.03.2026/23:00 UTC+1) - BAWAG Group AG gibt hiermit bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Bericht: Jahresfinanzbericht 2025 Internet-Veröffentlichung: https://www.bawaggroup.com/de/downloads Veröffentlichungsdatum: 04.03.2026

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      BAWAG Group AG 
           Wiedner Gürtel 11 
           1100 Wien 
           Österreich 
Ansprechpartner:   BAWAG Group Investor Relations 
Tel.:         +43 (0)59905-34444 
E-Mail:        investor.relations@bawaggroup.com 
Website:       www.bawaggroup.com 
ISIN(s):       AT0000BAWAG2 (Aktie) 
Börse(n):       Wiener Börse (Amtlicher Handel) 
Weitere        Lang & Schwarz Exchange 
Handelsplätze:

[ source: https://www.pressetext.com/news/1772661600685 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

March 04, 2026 17:00 ET (22:00 GMT)

© 2026 Dow Jones News
