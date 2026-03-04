DJ PTA-AFR: BAWAG Group AG: Jahresfinanzbericht gemäß § 124 BörseG
Jahresfinanzbericht gemäß -- 124 BörseG
BAWAG Group AG: Jahresfinanzbericht gemäß -- 124 BörseG
Wien (pta000/04.03.2026/23:00 UTC+1) - BAWAG Group AG gibt hiermit bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Bericht: Jahresfinanzbericht 2025 Internet-Veröffentlichung: https://www.bawaggroup.com/de/downloads Veröffentlichungsdatum: 04.03.2026
(Ende)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aussender: BAWAG Group AG Wiedner Gürtel 11 1100 Wien Österreich Ansprechpartner: BAWAG Group Investor Relations Tel.: +43 (0)59905-34444 E-Mail: investor.relations@bawaggroup.com Website: www.bawaggroup.com ISIN(s): AT0000BAWAG2 (Aktie) Börse(n): Wiener Börse (Amtlicher Handel) Weitere Lang & Schwarz Exchange Handelsplätze:
[ source: https://www.pressetext.com/news/1772661600685 ]
(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.
(END) Dow Jones Newswires
March 04, 2026 17:00 ET (22:00 GMT)