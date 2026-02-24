Anzeige
WKN: A2JEQU | ISIN: CA92865M1023 | Ticker-Symbol: ABB
Tradegate
23.02.26 | 21:58
0,396 Euro
+1,54 % +0,006
Branche
Logistik/Transport
Aktienmarkt
Sonstige
1-Jahres-Chart
VOLATUS AEROSPACE INC Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
VOLATUS AEROSPACE INC 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
0,3800,39607:15
0,3880,39407:01
24.02.2026 06:46 Uhr
Frequentis, Parrot und Volatus Aerospace unter der Lupe: Ein Geheimtipp aus Kanada mischt die Karten neu

Drohnen sind längst mehr als ein technologischer Trend - sie sind zum geopolitischen Faktor geworden, die Börse reagiert entsprechend sensibel. Während der österreichische Sicherheitsspezialist Frequentis mit einer Milliardenbewertung bereits fest im Blick institutioneller Investoren steht, liefern sich der französische Mikrodrohnenpionier Parrot und der kanadische Full-Service-Anbieter Volatus Aerospace ein spannendes Rennen um die Gunst der Anleger. Volatus, bislang in Deutschland kaum bekannt, hat sich mit staatlicher Rückendeckung, einem vielversprechenden NATO-Auftrag und der Aufnahme in die renommierte "TSX Venture 50"-Liste in bemerkenswert kurzer Zeit vom Sanierungsfall zum Wachstumsstar gemausert. Parrot hat die Gewinnschwelle offenbar erreicht, lässt Anleger aber bis Ende März im Ungewissen. Wer jetzt die richtige Wahl trifft, könnte von einem der spannendsten Investmentthemen des Jahrzehnts profitieren - doch die Unterschiede zwischen den drei Kandidaten sind größer, als sie auf den ersten Blick erscheinen.

Den vollständigen Artikel lesen ...

Favoritenwechsel - diese 5 Werte sollten Anleger im Depot haben!
Das Börsenjahr 2026 ist für viele Anleger ernüchternd gestartet. Tech-Werte straucheln, der Nasdaq 100 tritt auf der Stelle und ausgerechnet alte Favoriten wie Microsoft und SAP rutschen zweistellig ab. KI ist plötzlich kein Rückenwind mehr, sondern ein Belastungsfaktor, weil Investoren beginnen, die finanzielle Nachhaltigkeit zu hinterfragen.

Gleichzeitig vollzieht sich an der Wall Street ein lautloser Favoritenwechsel. Während viele auf Wachstum setzen, feiern Value-Titel mit verlässlichen Cashflows ihr Comeback: Telekommunikation, Industrie, Energie, Pharma – die „Cashmaschinen“ der Realwirtschaft verdrängen hoch bewertete Hoffnungsträger.

In unserem aktuellen Spezialreport stellen wir fünf Aktien vor, die genau in dieses neue Marktbild passen: solide, günstig bewertet und mit attraktiver Dividende. Werte, die nicht nur laufende Erträge liefern, sondern auch bei Marktkorrekturen Sicherheit bieten.

Jetzt den kostenlosen Report sichern – bevor der Value-Zug 2026 endgültig abfährt!

Dieses exklusive PDF ist nur für kurze Zeit gratis verfügbar.
Hier klicken
