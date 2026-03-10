DJ PTA-News: Frequentis AG: Floridas Digital Tower wird mit FREQUENTIS X10 aufgerüstet

Operator at Bartow Airport

Wien (pta000/10.03.2026/10:00 UTC+1)

• Der Bartow Executive Airport erhält eine vollständig integrierte Kommunikationsplattform zur Unterstützung des

Digital Towers • Das durchgängig IP-basierte X10-Kommunikationssystem ermöglicht nahtlosen Funk, Telefonie und Aufzeichnung und

steigert so die Sicherheit, Ausfallsicherheit und Lots:inneneffizienz • Die beschleunigte X10-Lieferung unterstützt die Digital-Tower-Tests 2026 und die Modernisierung des

US-amerikanischen National Airspace System (NAS)

Die Digital-Tower-Lösung von Frequentis, die im Sommer 2025 im neu renovierten Digital Tower Operations Center am Bartow Airport installiert wurde, benötigte eine zukunftssichere Kommunikationslösung, die speziell für den digitalen Betrieb ausgelegt ist. Das Frequentis X10 wurde als digitale Kommunikationsplattform ausgewählt, die Sprachkommunikation, Aufzeichnungsfunktionen und Terminalinformationen einschließlich Wetterdaten (ATIS) vereint. Dadurch wird Komplexität reduziert, die bestehende Infrastruktur modernisiert, die Ausfallsicherheit erhöht und die langfristigen Innovationsziele des Flughafens unterstützt.

Eines dieser Ziele ist die Etablierung eines Florida Center of Excellence für neue Luftfahrttechnologien, weshalb der Flughafen sich dazu entschieden hat, ein neues Kommunikationssystem für das Digital Tower Operations Center zu erwerben, anstatt bestehende Technologie umzusiedeln. Als Early Adopter der Digital-Tower-Technologie wird Bartow auch wertvolle operative Einblicke bieten und so dazu beitragen, die Zukunft des US-amerikanischen NAS zu gestalten.

"Bei diesem Projekt geht es um den Aufbau einer langfristigen Plattform für Innovation. Durch die Etablierung einer vollständig integrierten Kommunikations-Suite bestehend aus dem Frequentis X10, der GuardX Recording-Lösung und smartATIS in unserem neuen Digital Tower Operations Center bekommen wir eine voll integrierte Digital-Tower-Lösung für einen reibungslosen Betrieb. Dies ermöglicht es uns auch, aufkommende Luftfahrttechnologien in einer Live-Umgebung zu testen, validieren und optimieren", sagt John Helms, Executive Director des Bartow Executive Airport.

Das moderne Digital Tower Operations Center wird erhöhte Verlässlichkeit, Betriebssicherheit und Lots:inneneffizienz bringen. Seine Skalierbarkeit bietet außerdem einen klaren Upgrade-Pfad und eine Lebenszykluslösung, die Bartow über Jahre hinweg dienen wird.

"Die Zusammenarbeit mit einem Partner wie dem Bartow Executive Airport ermöglicht es uns, die Vorteile der Digital-Tower-Technologie für die Ausfallsicherheit, Sicherheit, Skalierbarkeit und Effizienz im Luftverkehr aufzuzeigen und den Grundstein für den Betrieb von Digital Towers in den USA zu legen", sagt Dieter Eier, Geschäftsführer von Frequentis USA.

Über FREQUENTIS

Frequentis steht "For a safer world". Unsere Lösungen kommen in Kontrollzentralen und Leitstellen unserer Kunden zum Einsatz und helfen ihnen, die Welt sicherer zu machen.

Frequentis ist Weltmarktführer bei High-Tech-Systemen für die Flugsicherung: zivile und militärische Flugsicherungen (Segment Air Traffic Management) sowie Polizei, Rettung, Feuerwehr, Bahn und Schifffahrt (Segment Public Safety & Transport) setzen auf unser umfangreiches Portfolio.

Das maritime Lösungsportfolio von Frequentis reicht von maritimen Kommunikationssystemen über GMDSS/SAR- und Incident-Management-Systeme bis hin zu Schiffverkehrsdiensten und Küstenüberwachungssystemen.

Das börsennotierte Familienunternehmen mit Sitz in Wien ist Treiber innovativer, nachhaltiger Lösungen für Sicherheit im täglichen Leben und im sicherheitskritischen Bereich. Angebote zur Luftverkehrsoptimierung für Flugsicherungszentralen unterstützen bei der Reduktion von Emissionen.

Der Weltkonzern mit über 2.600 Mitarbeiter:innen (Vollzeitäquivalente, FTE) verfügt über ein globales Netzwerk von Gesellschaften in über 50 Ländern. Die Produkte, Services und Lösungen sind in rund 150 Ländern im Einsatz. Frequentis notiert an der Wiener und Frankfurter Börse, ISIN: ATFREQUENT09, WKN: A2PHG5. Im Jahr 2025 wurde ein Umsatz von rund EUR 580 Mio. und ein EBIT von rund EUR 47 Mio. erwirtschaftet (vorläufige Zahlen).

Detailinformationen über Frequentis finden Sie auf der Homepage www.frequentis.com.

Barbara Fürchtegott, Head of Communications/Company Spokesperson barbara.fuerchtegott@frequentis.com, +43 1 81150-4631

Stefan Marin, Head of Investor Relations stefan.marin@frequentis.com, +43 1 81150-1074

