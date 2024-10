Die Gelsenwasser AG, einer der größten Trinkwasserversorger Deutschlands, verzeichnete am 25. Oktober 2024 einen signifikanten Kursrückgang von 3,83% auf 502,50 EUR. Dieser Rückgang kam überraschend, da das Unternehmen in den letzten Monaten eine relativ stabile Performance aufwies. Trotz des jüngsten Kursverlusts bleibt die Aktie nur leicht unter dem Niveau vom Vormonat, mit einem minimalen Rückgang von 0,48%.

Stabile Dividendenpolitik als positives Signal

Ungeachtet der kurzfristigen Kursschwankungen plant Gelsenwasser für das Geschäftsjahr 2024 eine attraktive Dividende von 21,16 EUR je Aktie. Dies entspricht einer Dividendenrendite von 3,16%, was in der aktuellen Niedrigzinsphase für viele Anleger ein interessantes Angebot darstellen könnte. Die Beibehaltung dieser Ausschüttungspolitik signalisiert das Vertrauen des Managements in die finanzielle Stabilität des Unternehmens trotz der jüngsten Marktvolatilität.

