Die Commerzbank-Aktie verzeichnete am Dienstag einen leichten Kursanstieg im XETRA-Handel. Gegen Mittag notierte das Papier bei 16,24 Euro, was einem Plus von 0,3 Prozent entspricht. Das Tageshoch wurde bei 16,37 Euro markiert. Trotz der positiven Entwicklung bleibt der Kurs noch unter dem 52-Wochen-Hoch von 16,97 Euro, das am 7. Oktober 2024 erreicht wurde. Analysten sehen weiterhin Potenzial und geben ein mittleres Kursziel von 16,86 Euro an.

Übernahmegerüchte und Investorenbewegungen

Inmitten anhaltender Spekulationen über eine mögliche Übernahme durch die italienische Großbank UniCredit hat sich der US-Hedgefonds D.E. Shaw Zugriff auf gut fünf Prozent der Commerzbank-Anteile verschafft. Dies geht aus einer kürzlich veröffentlichten Stimmrechtsmitteilung hervor. Die Entwicklung könnte auf Erwartungen steigender Kurse hindeuten. Für das laufende Jahr prognostizieren Experten eine Dividende von 0,512 Euro je Aktie, was eine Erhöhung gegenüber dem Vorjahr darstellen würde.

