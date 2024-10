Ningbo, China (ots/PRNewswire) -Risen Energy freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen von S&P Global einen ESG-Score von 65 erhalten hat und damit 95 % der weltweiten Halbleiterindustrie übertrifft. Diese Auszeichnung unterstreicht das große Engagement für Umweltschutz, soziale Verantwortung und hervorragende Unternehmensführung und etabliert Risen Energy als führendes Unternehmen in der grünen Transformation des globalen Photovoltaikmarktes.Der ESG-Perzentilrang ist im Vergleich zum Vorjahr um 42 % gestiegen und hat sich um 41 Punkte verbessert, was eine wesentliche Verbesserung darstellt.Risen Energy hat sein Managementsystem für Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (Environmental, Social, and Governance; ESG) sowie seine Rahmenrichtlinien verbessert und damit die strategische Planung und Entscheidungsfindung auf Führungsebene gestärkt. Diese Entwicklung stellt einen bedeutenden Meilenstein im Rahmen des kontinuierlichen Engagements des Unternehmens für eine nachhaltige Entwicklung dar und baut weiter auf dem Fundament auf, das durch die Einrichtung des Ausschusses für Strategie und nachhaltige Entwicklung und des Büros geschaffen wurde. Darüber hinaus hat das Unternehmen drei Gremien eingerichtet, die die Transparenz der Unternehmensführung und die Wirksamkeit der systematischen Managementpraktiken verbessern sollen.Das Unternehmen hat eine nachweisliche Erfolgsbilanz bei wichtigen Leistungsindikatoren, darunter Investitionen in den Umweltschutz, die Nutzung erneuerbarer Energien und die Kundenzufriedenheit, was die erfolgreiche Umsetzung einer umfassenden Strategie für nachhaltige Entwicklung belegt.Mit Blick auf die Zukunft ist Risen Energy fest entschlossen, seine ESG-Initiativen zu vertiefen und einen Beitrag zu den globalen Nachhaltigkeitsbemühungen zu leisten, um eine ausgewogene Koexistenz zwischen Mensch und Natur anzustreben.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2534394/image_810906_22450629.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/risen-energy-erreicht-die-top-5--der-globalen-esg-scores-von-sp-global-302287392.htmlPressekontakt:Huiying Zhou,zhouhy@risenenergy.comOriginal-Content von: Risen Energy Co., Ltd, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100057753/100925251