Die kenianische Landwirtschafts- und Ernährungsbehörde wird ihre Avocado-Exportsaison über den Seeweg am 25. Oktober beenden, berichtet FyH.es. Ab dann sind nur noch Exporte per Luftfracht erlaubt. Bildquelle: Pixabay Die Agriculture and Food Authority - Horticultural Crops Directorate (AFA-HCD) hat beschlossen, dass der Seetransport von Avocados aus Kenia am 25. Oktober...

