Die Apfelpreise in der Ukraine steigen wieder, berichten EastFruit-Analysten. Nach Angaben der Erzeuger selbst ist der nächste Preisanstieg in diesem Segment auf eine Verringerung des Angebots an Winterapfelsorten auf dem heimischen Markt zurückzuführen. Bildquelle: Pixabay Gleichzeitig bleibt die Nachfrage der Käufer recht hoch, was den Preisanstieg für dieses Produkt...

Den vollständigen Artikel lesen ...