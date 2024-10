Die Aktie von Tesla hat sich in der vergangenen Woche eindrucksvoll zurückgemeldet. Mit einem Kurssprung von rund 22 Prozent am Donnerstag und einem weiteren deutlichen Plus von gut drei Prozent am Freitag war das Papier der mit Abstand größte Wochengewinner im Nasdaq 100. Nun nähert sich die Aktie einem wichtigen Widerstand.Am Mittwoch nach US-Börsenschluss hatte Tesla die Zahlen zum dritten Quartal veröffentlicht und damit für eine positive Überraschung sorgen können. Unter dem Strich kletterte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...