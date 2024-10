The following instruments on XETRA do have their first trading 28.10.2024Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 28.10.2024Aktien1 CA1358702027 Canadian GoldCamps Corp.2 US0441037944 Ashford Hospitality Trust Inc.3 CA09075T2065 Biocure Technology Inc.4 NL0015002AG2 Ebusco Holding N.V.5 CA58471K2020 Medicus Pharma Ltd.6 CA8685951094 Supreme Critical Metals Inc.Anleihen1 XS2926256186 International Finance Facility for Immunisation2 XS2930118265 Iberdrola Finanzas S.A.3 XS2929387996 Public Power Corporation S.A.4 XS2377760975 African Development Bank5 XS2377757328 African Development Bank6 DE000A383KC5 DS Investor GmbH7 FR0128690684 Frankreich, Republik8 XS2923391861 Kingspan Securities Ltd.9 NO0013360552 O3 Holding GmbH10 XS2929921653 Royal Bank of Canada