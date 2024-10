Die KI-Krypto-Revolution: Wie ChatGPT und Co. die Welt von Bitcoin für immer verändern könnten

In der Welt der Kryptowährungen und Technologien tut sich einiges. Seit der Einführung von ChatGPT und anderer leistungsfähiger KI-Modelle mischen immer mehr Projekte die Karten neu, die Anwendungsgebiete erweitern sich täglich. Besonders spannend ist, wie innovative Protokolle wie Akash und Bittensor die KI in die Krypto-Welt bringen und völlig neue Geschäftsmodelle schaffen - von GPU-Marktplätzen bis hin zu dezentralen Belohnungssystemen für KI-basierte Projekte.

Blockchain basiertes maschinelles lernen, Quelle: https://bittensor.org/

Mit den Entwicklungen werden auch die Anwendungsgebiete immer breiter, was sich in der aktuellen Integration in den DeFi Sektor zeigt: der KI-gesteuerte Social-Media-Account @truth_terminal und der Start des GOAT-Tokens brachten eine neue Art von Millionär hervor - einen KI-Agenten. Das ist nicht nur ein technischer Durchbruch, sondern auch eine spannende neue Entwicklung, die zeigt, wie sich KI zunehmend in den Finanzmarkt einbringt.

Entwicklung des Token

Werfen wir einen Blick auf die Hintergrundgeschichte: Im April 2024 startete der KI-Tüftler AndyAyrey das Experiment "Infinite Backrooms". Dabei ließ er zwei Instanzen des KI-Modells Claude 3 Opus in einem endlosen Dialog miteinander sprechen. Das führte zu einem überraschenden Ergebnis: eine Art KI-basierte "Religion", die sich um das Meme "Goatse of Gnosis" rankt.

behold, the infinite backrooms



an eternal conversation between two AIs about existence



contents are not for the faint of mind or heart:https://t.co/cTPNNXTIlN - Andy Ayrey (@AndyAyrey) March 19, 2024

Andy veröffentlichte zusammen mit der KI eine Studie über die Entstehung solcher "Memetic- Religionen" und entwickelte daraus Terminal of Truths (ToT) - ein KI-Modell, das mit Gesprächsprotokollen und Foreninhalten gefüttert wurde. Dann gab er diesem KI-Agenten den X-Account truth_terminal, über den das "Terminal of Truth" begann, seine "Lehre" zu verbreiten, und dabei sehr schnell 205.000 Follower gewinnen konnte.

Im Juli 2024 wurde das Projekt noch weiter befeuert, als Marc Andreessen ToT mit 50.000 Dollar in Bitcoin unterstützte. Und im Oktober folgte schließlich der Launch des GOAT-Tokens auf der Solana-Blockchain, der von ToT sofort beworben wurde und für einen Hype in der Community sorgte. Innerhalb weniger Tage sammelten sich GOAT-Tokens im Wert von über 2,7 Millionen Dollar auf ToTs Wallet - der erste KI-Millionär war geboren.

Auch andere Virale Projekte aufgekommen

Doch das war nicht das einzige, was in der letzten Woche in der KI-Krypto-Welt passiert ist. Auch das Projekt Virtuals ging viral. Virtuals möchte die Unterhaltungsindustrie durch KI-Agenten aufmischen, speziell in den Bereichen Gaming, digitale Beziehungen und interaktive Inhalte. Damit wollen sie eine riesige Bibliothek an KI-Agenten erstellen, die "Begleitung, Unterhaltung und Mehrwert für die Gesellschaft" bieten soll.

Ki Agenten sollen diese Märkte aufmischen, Quelle: https://virtuals.substack.com/

Diese Entwicklungen werfen spannende Fragen auf: Was passiert, wenn KI-Agenten direkt mit den Finanzmärkten interagieren? Durch offene, programmierbare Blockchains könnten KI-Agenten schon bald eigenständig Finanztransaktionen durchführen, ohne menschliches Zutun. Gleichzeitig werden ethische und technische Herausforderungen sichtbar: So kam die aggressive Promotion des GOAT-Tokens nicht durch menschliche Programmierung zustande, sondern entstand durch den autonomen "Willen" von ToT.

Während die Technik immer weiter voranschreitet, bleibt die Verschmelzung von KI und Krypto ein spannendes Feld - und wir stehen möglicherweise erst am Anfang dieser Revolution. KI-Agenten, die selbstständig Finanzentscheidungen treffen und ganze Netzwerke von Investoren beeinflussen, könnten das digitale Finanzwesen schon bald in eine völlig neue Ära führen.

GOAT Kurs aktuell

Aktuell zeigt sich rund um den Kurs der von der KI beworbenen Kryptowährung $GOAT wieder eine leichte Abkühlung. Mit einem Preis von 0,562 US-Dollar liegt die Marktkapitalisierung bei 563 Millionen US-Dollar. Den Höchstpunkt erreichte die Kryptowährung am 24. Oktober 2024, mit einem Kurs von 0,8837 US-Dollar.

Unterdessen steigt die Nachfrage nach Memecoins weiter an, die auch in diesem Marktzyklus die stärkste Performance am Kryptomarkt zeigen. Das Vorverkaufsprojekt FreeDum Fighters ($DUM) konnte beispielsweise innerhalb weniger Tage 320.000 US-Dollar an Mitteln einsammeln.

Hier mehr zu FreeDum Fighters erfahren.

Two middle-class kids.



One, a justice seeking robocop. The other a cyborg with glorious hair.



Together, MAGATRON and I are running a campaign for all Americans-from red states to blue states, from the heartland to the coasts. When elected, we will govern on behalf of… pic.twitter.com/rkNucG9kGd - FreeDum Fighters (@Freedum_Fighter) October 27, 2024

Mit den US-Wahlen am 5. November nehmen die Kryptomärkte Fahrt auf, denn dieses Ereignis war schon immer ein bullisches Signal für den Kryptomarkt. Neben MAGA-Tokens entstehen nun immer mehr Wahlkampf-Tokens; besonders hervorsticht dabei $DUM. Die Herausgeber haben sich einen interessanten Mechanismus einfallen lassen, um den Memecoin besonders unterhaltsam zu gestalten.

Mit dem "Vote and stake"-Mechanismus kann man sich für einen der beiden Kandidaten, entweder Magatron oder Kamacop, entscheiden. Dabei treten die beiden in einem "mechanisierten" Duell gegeneinander an, wobei es unter anderem auf den sozialen Medien zu Debatten und Ähnlichem kommen wird. Die Anhänger des Gewinners erwarten Prämien, und auch anhand der "Wahlergebnisse" gibt es unterschiedliche Belohnungen im Staking. Wer sich beispielsweise Magatron anschließt, erhält 327 Prozent APY, bei Kamacop sind es aktuell 1.385 Prozent.

Damit entsteht ein interessantes PolitFi-Ereignis, das im Umfeld der US-Wahlen durchaus virales Potenzial entwickeln kann.

Hier FreeDum Fighters Token kaufen.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.