DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:



THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:



INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL

IRC LTD 2I8 HK0000068244 BAW/UFN

NEBIUS GROUP CL.A DL-,01 YDX NL0009805522 BAW/UFN

AURIANT MINING SK 100 516 SE0001337213 BAW/UFN

O1 PROPERT.FIN.16/28 REGS XS1495585355 BAW/UFN

BONITRON 20/25 REGS XS2243344434 BAW/UFN

STEEL F. 21/26 REGS XS2346922755 BAW/UFN

SUEK SECUR. 21/26 REGS XS2384174228 BAW/UFN

MMC FINANCE 21/26 REGS XS2393505008 BAW/UFN

