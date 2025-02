The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 13.02.2025Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 13.02.2025ISIN NameIT0005460016 INTERMONTE PRTN.SIMCA8283631015 SILVERCREST MTLSDK0061531944 HYDRACT A/S DK -,10GB00BF5KDY46 JAYWING PLC LS -,50SE0001337213 AURIANT MINING SK 100SE0009663339 MANTEX ABUS98983V1061 ZUORA INC. CL. A DL-,0001