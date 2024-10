Die Zoom Video Communications Aktie verzeichnete am 27. Oktober 2024 einen Kursanstieg von 1,37% auf 67,51 EUR. Diese positive Entwicklung setzt sich in einem größeren Trend fort, da die Aktie in den letzten 30 Tagen um beachtliche 7,79% zulegen konnte. Trotz der Normalisierung des Wachstums nach dem Pandemie-Boom bleibt Zoom gut positioniert, um von langfristigen Trends in der Arbeitswelt zu profitieren.

Finanzielle Kennzahlen im Fokus

Die aktuellen Finanzkennzahlen von Zoom zeigen ein differenziertes Bild. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von 3,91 und einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 27,76 für das laufende Jahr 2024 scheint die Aktie auf den ersten Blick überbewertet. Allerdings deutet das niedrige Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) von 11,07 auf eine solide finanzielle Basis hin. Angesichts der anhaltenden Innovationen und der starken Marktposition [...]

Hier weiterlesen