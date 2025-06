The following instruments on Xetra do have their last trading day on 20.06.2025.

Die folgenden Instrumente auf Xetra haben ihren letzten Handelstag am 20.06.2025

ISIN Name

IE00BD1RP616 Bank of Ireland Group PLC

US9078181081 Union Pacific Corp.

US98980L1017 Zoom Communications Inc.





