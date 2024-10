Die Tesla-Aktie erlebte in der vergangenen Woche eine beeindruckende Erholung. Nach der Veröffentlichung der Quartalszahlen am Mittwochabend verzeichnete das Papier am Donnerstag einen Kurssprung von rund 22 Prozent, gefolgt von einem weiteren Anstieg von gut drei Prozent am Freitag. Damit avancierte Tesla zum größten Wochengewinner im Nasdaq 100. Der Elektroauto-Pionier konnte mit seinen Finanzergebnissen für eine positive Überraschung sorgen und übertraf die Erwartungen der Analysten.

Politische Verbindungen im Fokus

Neben den erfreulichen Geschäftszahlen rücken auch die politischen Verbindungen von Tesla-CEO Elon Musk in den Mittelpunkt des Interesses. Die zunehmende Annäherung zwischen Musk und dem ehemaligen US-Präsidenten hat zu Spekulationen über mögliche Auswirkungen auf das Unternehmen geführt. Einige Beobachter sehen [...]

