Vaudoise Assurances

Great Place To Work®: Zertifikat für die Vaudoise



14.05.2025





Lausanne, 14. Mai 2025 - Dank der Bewertungen ihrer Mitarbeitenden wurden die Vaudoise Versicherungen mit der Zertifizierung Great Place to Work® ausgezeichnet. Diese Auszeichnung unterstreicht, wie wichtig Vertrauen, Führungsqualität und Werte des Unternehmens für eine erfolgreiche berufliche Entwicklung der Mitarbeitenden sind. Mit einem Zufriedenheitsgrad von 82% gaben die befragten Personen an, dass die Vaudoise ein «Great Place To Work» ist. Dieses Ergebnis steht sinnbildlich für den Zusammenhalt und das Engagement der Mitarbeitenden. Die Zertifizierung basiert auf einer Bewertung von Management und Unternehmenskultur, die vom Institut Great Place to Work® durchgeführt wird, der weltweiten Referenz in diesem Bereich. Der Beweis für dieses Vertrauen: 89% der Mitarbeitenden haben angegeben, dass sie dem Direktionsausschuss vertrauen. Dieses Ergebnis zeigt, wie eng Leadership und Praxis zusammengehören - eine wichtige Grundlage in einem sich ständig wandelnden Umfeld. Zu den am meisten geschätzten Stärken gehören der Empfang neuer Mitarbeitenden (82%), die Qualität der Arbeitsverhältnisse und die Geselligkeit. All diese Aspekte fördern das Mitarbeitererlebnis. Ein inspirierendes, inklusives und sinnvolles Umfeld

«Diese Auszeichnung ist mehr als nur ein Label. Sie repräsentiert die Kohärenz zwischen unseren Werten und unserem Management sowie unseren Willen, ein vertrauensvolles, inklusives und den Mitarbeitenden nahes Arbeitsklima zu schaffen. Mit einer auf den Menschen ausgerichteten HR-Politik, massgeschneiderten Unterstützungsmassnahmen und vielen innovativen Aktionen stärken wir jeden Tag unsere Fähigkeit, zu vereinen, zu innovieren und zusammenzuarbeiten», betont Kristel Rouiller, Direktorin Human Resources bei den Vaudoise Versicherungen. Diese Pressemitteilung ist verfügbar unter www.vaudoise.ch . Kontakt für Medienschaffende:

Valérie Beauverd, Kommunikationsspezialistin und Media Relations, 021 618 87 25, media@vaudoise.ch Die Gruppe Vaudoise Versicherungen

Die Vaudoise Versicherungen gehören zu den zehn grössten Privatversicherern in der Schweiz. Das 1895 gegründete Unternehmen bietet hochwertige Beratung und Produkte in allen Bereichen der Versicherung, der Vorsorge und der Vermögensverwaltung. Sie ist nah bei ihren Kundinnen und Kunden, sowohl für die Beratung als auch bei der Schadenregulierung. Die Gruppe beschäftigt über 2 000 Mitarbeitende (VZÄ), darunter sind rund 100 Lernende und Personen in Ausbildung. Ganz im Sinne ihrer genossenschaftlichen Wurzeln gibt die Vaudoise ihren Kundinnen und Kunden einen Teil ihres Gewinns in Form von Prämienrückerstattungen weiter. In den Jahren 2025-2026 verteilt sie so CHF 44 Millionen. Die Aktien der Vaudoise Versicherungen Holding AG sind an der SIX Swiss Exchange kotiert (VAHN).



