2025 - Internationales Jahr der Genossenschaften: Getreu ihren genossenschaftlichen Wurzeln gibt die Vaudoise CHF 44 Millionen an ihre Versicherten weiter



Lausanne, 12. Mai 2025 - In diesem von den Vereinten Nationen zum internationalen Jahr der Genossenschaften ausgerufenen Jahr bleibt die Vaudoise ihren genossenschaftlichen Wurzeln mehr denn je treu. Sie gibt einen Teil ihres Gewinns in Form einer Prämienrückerstattung an ihre Kundinnen und Kunden weiter. 2025-2026 erhalten die Versicherten einen Rabatt von 20 % auf ihre Haftpflicht-/Sachprämien. Zu diesem Anlass lanciert die Vaudoise mit einem Augenzwinkern neue, humorvolle Spots. Genossenschaften auf der ganzen Welt stehen dieses Jahr im Mittelpunkt: Die Vereinten Nationen haben 2025 zum Internationalen Jahr der Genossenschaften ausgerufen. Die vor 130 Jahren auf genossenschaftlichen Grundsätzen gegründete Vaudoise stellt jedes Jahr eine der konkretesten Aktionen ihrer genossenschaftlichen Identität in den Vordergrund: die Gewinnweitergabe an Privatkundinnen und -kunden, aber auch an KMU - das ist einzigartig in der Schweiz.



Seit 2011 hat die Vaudoise so insgesamt fast CHF 440 Millionen an ihre Kundinnen und Kunden verteilt. Durch die genossenschaftliche Identität entwickelt sich das Unternehmen eigenständig im Interesse ihrer Kundinnen und Kunden. Ihre Werte spiegeln sich in ihrer Politik der Gewinnweitergabe wider, die je nach Versicherungsvertrag im Zweijahresrhythmus erfolgt. Die Gewinnweitergabe ist ausservertraglich und wird unabhängig von allfälligen Schadenfällen angewendet. In diesem Jahr erhalten Kundinnen und Kunden, die einen oder mehrere Haftpflicht-/Sachversicherungsverträge abgeschlossen haben, einen Rabatt von 20 % (berechnet auf Basis der 2024 bezahlten Prämien). Von der Gewinnweitergabe profitieren ausserdem junge Tennistalente in der Schweiz. Als Main Partner von Swiss Tennis für den Tennisnachwuchs unterstützt die Vaudoise auch regionale Clubs.



Eine Kampagne mitten aus dem Leben

Als Fortsetzung des Konzepts «Inspiriert. Durch Sie.» erzählt die Vaudoise drei neue Geschichten, die locker und humorvoll die Vorteile einer genossenschaftlichen Versicherung illustrieren. Die Gesichter der neuen Kampagne - Gabriel, Giulia und Leo - werden in alltäglichen Momenten in Szene gesetzt, in denen sie sich dank dem Prämienrabatt selbst eine Freude bereiten. Unkomplizierte, lustige Situationen mitten aus dem Leben, die das genossenschaftliche Prinzip auf originelle Weise vermitteln.



Diese Pressemitteilung ist verfügbar unter vaudoise.ch . Kontakt für Medienschaffende:

Valérie Beauverd, Kommunikationsspezialistin, 021 618 87 25, media@vaudoise.ch Die Gruppe Vaudoise Versicherungen

Die Vaudoise Versicherungen gehören zu den zehn grössten Privatversicherern in der Schweiz. Das 1895 gegründete Unternehmen bietet hochwertige Beratung und Produkte in allen Bereichen der Versicherung, der Vorsorge und der Vermögensverwaltung. Sie ist nah bei ihren Kundinnen und Kunden, sowohl für die Beratung als auch bei der Schadenregulierung. Die Gruppe beschäftigt über 2 000 Mitarbeitende, darunter sind rund 100 Lernende und Personen in Ausbildung. Ganz im Sinne ihrer genossenschaftlichen Wurzeln gibt die Vaudoise ihren Kundinnen und Kunden einen Teil ihres Gewinns in Form von Prämienrückerstattungen weiter. In den Jahren 2025-2026 verteilt sie so CHF 44 Millionen. Die Aktien der Vaudoise Versicherungen Holding AG sind an der SIX Swiss Exchange kotiert (VAHN).



