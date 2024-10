Die Mercedes-Benz Group AG setzt ihren Aktienrückkauf fort und verzeichnet dabei bemerkenswerte Transaktionen. In der Woche vom 21. bis 25. Oktober 2024 wurden insgesamt 437.279 eigene Aktien erworben. Der Rückkaufpreis bewegte sich zwischen 57,14 und 58,88 Euro pro Aktie, was die anhaltende Attraktivität der Unternehmensaktie für Investoren unterstreicht. Seit Beginn des Rückkaufprogramms am 10. Mai 2024 hat der Konzern bereits 37.535.331 Aktien zurückgekauft, was das langfristige Vertrauen des Unternehmens in seine eigene Entwicklung signalisiert.

Herausforderungen am Aktienmarkt

Trotz des laufenden Aktienrückkaufprogramms steht die Mercedes-Benz Aktie vor Herausforderungen. Im Vergleich zu anderen Automobilherstellern wie Porsche zeigen sich bei Mercedes-Benz größere Schwierigkeiten, was sich in den jüngsten Quartalsergebnissen widerspiegelt. Obwohl die Aktie einen Teil ihrer Verluste wieder aufholen konnte, bleibt die weitere Kursentwicklung ungewiss. Anleger sollten die Situation genau beobachten, insbesondere angesichts der niedrigen Bewertungen am deutschen Aktienmarkt und der möglichen Verschiebung von Investitionen weg von überbewerteten US-Technologieaktien.

