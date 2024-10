Nach den kräftigen Kursgewinnen am Donnerstag (+21,9%) hat die Tesla-Aktie zum Wochenschluss ein neues Oktober-Top erreicht. Rückblick: Überraschend starke Quartalszahlen haben bei der Tesla-Aktie am vergangenen Donnerstag für den größten Tagesgewinn seit mehr als elf Jahren gesorgt. Während die Kurse in der ersten Wochenhälfte zunächst ...

Den vollständigen Artikel lesen ...