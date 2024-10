News von Trading-Treff.de Der Dax steht in dieser Woche vor zwei wichtigen Herausforderungen. Aus charttechnischer Sicht müssen die Bullen beweisen, dass der Ausbruch auf ein neues Allzeithoch gelingen kann. Des Weiteren nimmt die Berichtssaison an Fahrt auf. Das heißt wir bekommen wichtige Einflüsse auf den Index direkt aus hier gelisteten Unternehmen. Das verspricht einiges an Bewegungspotential. Mit Blick auf den US-Markt beleuchte ich heute Microstrategy ...

