Der kanadische Goldproduzent New Gold verzeichnet einen moderaten Kursanstieg. Am 28. Oktober 2024 notierte die Aktie bei 2,671 Euro, was einem Plus von 0,26% gegenüber dem Vortag entspricht. Dieser leichte Zuwachs fügt sich in einen positiven Trend ein: Innerhalb des letzten Monats konnte die Aktie um beachtliche 6,86% zulegen. Besonders bemerkenswert ist die Jahresentwicklung mit einem Kursgewinn von 136,42%, was das wachsende Interesse der Anleger an dem Unternehmen widerspiegelt.

Finanzielle Kennzahlen im Fokus

Trotz des positiven Kurstrends steht New Gold vor finanziellen Herausforderungen. Das aktuelle Kurs-Cashflow-Verhältnis von 7,34 deutet auf eine günstige Bewertung hin, muss jedoch im Branchenkontext betrachtet werden. Interessant ist auch das für 2024 prognostizierte Kurs-Gewinn-Verhältnis von 13,07, welches Anlegern als Orientierung dienen kann.

