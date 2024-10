FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 28.10.2024 - 11.00 am



- BARCLAYS CUTS AIRTEL AFRICA PRICE TARGET TO 125 (130) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS SOUTH32 PRICE TARGET TO 200 (205) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES HOCHSCHILD MINING TARGET TO 280 (240) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES UNILEVER PRICE TARGET TO 5450 (5200) PENCE - 'OVERWEIGHT' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS RENISHAW PRICE TARGET TO 3900 (4000) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS TRAVIS PERKINS PRICE TARGET TO 1020 (1060) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS TRAVIS PERKINS TARGET TO 1020 (1060) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES BLOOMSBURY PUBLISHING TARGET TO 852(753)P - 'BUY' - HSBC RAISES GLENCORE TO 'BUY' - PRICE TARGET 465 PENCE - JEFFERIES CUTS COMPUTACENTER PRICE TARGET TO 3400 (3600) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN RAISES HOCHSCHILD MINING TARGET TO 310 (285) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES OXFORD BIOMEDICA PRICE TARGET TO 450 (305) PENCE - 'NEUTRAL' - RBC CUTS HUNTING PRICE TARGET TO 480 (500) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC RAISES DUNELM GROUP PRICE TARGET TO 1225 (1175) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC RAISES HALFORDS GROUP PRICE TARGET TO 160 (145) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - UBS CUTS ABRDN PRICE TARGET TO 130 (147) PENCE - 'SELL' - UBS RAISES BARCLAYS PRICE TARGET TO 280 (270) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES NATWEST PRICE TARGET TO 460 (420) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES PRUDENTIAL PRICE TARGET TO 1200 (1160) PENCE - 'BUY'



