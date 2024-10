Zürich - Zum Wochenstart ziehen die Kurse am Schweizer Aktienmarkt mehrheitlich an. Dass der Leitindex SMI nicht noch höher notiert, ist vor allem den drei Schwergewichten geschuldet, die dem Markt hinterher hinken. Während die Agenda zum Wochenstart noch stark ausgedünnt ist, nimmt die Berichtssaison bereits ab dem morgigen Dienstag deutlich Fahrt auf. Hierzulande etwa stehen unter anderem Novartis (Dienstag) und UBS (Mittwoch) auf der Agenda. In ...

Den vollständigen Artikel lesen ...