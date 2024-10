© Foto: Unsplash



Der jüngste Kursanstieg der Tesla-Aktie hat Leerverkäufern Verluste in Milliardenhöhe beschert. So groß ist der entstandene Schaden.Mit seinem überraschend starken Abschneiden im abgelaufenen Quartal konnte E-Fahrzeughersteller Tesla angesichts zuvor niedriger Erwartungen einmal mehr für Begeisterung sorgen. Seit der Veröffentlichung des Geschäftsberichtes haben die Anteile rund ein Viertel an Wert gewonnen und damit gegenüber dem Jahresanfang das Vorzeichen gewechselt. In der dem US-Gesamtmarktindex S&P 500 hinterherlaufenden Aktie steht inzwischen ein Kursgewinn von 8 Prozent zu Buche. Eine Entwicklung, die Leerverkäufer offenbar nicht auf dem Schirm hatten. Denen nämlich ist durch die …